RUG-docent verspreidde complottheorieën

Illustratie: Lotte Verheul

Universitair hoofddocent Tjeerd Andringa mag een vak over kritisch denken niet meer geven aan de Rijksuniversiteit Groningen. Er loopt een onderzoek naar zijn functioneren omdat hij in zijn lessen complottheorieën verkondigde.

Studenten zeggen tegen universiteitskrant UK dat Andringa hen van zijn eigen “alternatieve waarheden” probeerde te overtuigen. Zo ageerde hij tegen vaccinaties, had hij het over “de dominerende positie van Joden” en verspreidde hij complottheorieën over aanslagen op de Twin Towers in de Verenigde Staten.

Onder toezicht

Andringa kreeg een officiële waarschuwing van de universiteit na een klacht van een student. Zijn colleges zouden daarnaast drie jaar lang onder toezicht komen te staan.

“Op basis van wat we zagen, hebben we besloten dat geen verbetertraject mogelijk was”, zegt directeur Sander van den Bos van het University College Groningen tegen UK. Het vak is nu helemaal geschrapt. “Studenten kritisch leren denken is belangrijk, maar dat moet wel binnen ethische grenzen gebeuren”, licht hij toe.

Een woordvoerder van de RUG bevestigt het nieuws. De hoofddocent mag volgens haar wel andere vakken blijven doceren. Maar er loopt nog een onderzoek naar de “wetenschappelijke kwaliteit” van zijn lessen.

Andringa zegt tegen NRC dat hij volgende week met een reactie komt. Hij laat wel al los dat er volgens hem eerst “meer nuance en realiteit in de news cycle” nodig is.