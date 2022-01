Student in het buitenland: ‘Deze kans kon ik niet laten liggen’

Yvette Dragt

Pizza, pasta en architectuur, daar kijkt Yvette Dragt naar uit. Begin januari vertrok de vierdejaarsstudent Chemie, major Forensisch Laboratorium Onderzoek (FLO), voor haar afstudeerstage naar Rome. “Op mijn stageplek moeten ze eraan wennen dat ze in mijn bijzijn meer Engels moeten spreken.”

Op La Sapienza, een grote universiteit in de Italiaanse hoofdstad, voert Yvette een forensisch project uit. In eerste instantie wilde ze haar afstudeerstage bij een Nederlands bedrijf lopen, maar “door covid zeiden veel Nederlandse bedrijven nee. Er gaat tijd en mankracht in stages zitten en de maximale capaciteit op de labs was al zoveel lager dan gepland.”

De FLO-student stuurde verschillende universiteiten in Europa een mail en binnen een dag had ze een aanbod vanuit Rome. “Daar wilde ik al jaren naartoe omdat ik van mythologieën, geschiedenis en architectuur houd. Dus deze kans kon ik niet laten liggen.” Voordat Yvette met haar stage begon, zag ze in drie dagen al veel van de stad. “Vooral van de buitenkant, ik ben nog niet veel binnen geweest. Genoeg om een bucketlist te maken van dingen die ik wil doen in mijn tijd hier. Ik zit hier voor vijf maanden, ik heb de tijd.”

Ze is op haar stageplek de enige internationale student. “Ze hebben hier al lange tijd geen stagiaire uit het buitenland gehad, mede door covid natuurlijk. Ze moeten dus nog wel even wennen aan het feit dat ik er ben en ze in mijn bijzijn iets meer Engels moeten spreken. Alle studenten en medewerkers waarmee ik in contact kom zijn heel aardig en doen hun best om Engels te spreken. Desnoods met Google Translate ernaast.”

Yvette merkte al dat de meeste Italianen geen Engels spreken. “Jonge mensen wel een beetje gelukkig. Ik heb in de supermarkt al mensen aangesproken omdat ik het verschil niet wist tussen twee producten. De meesten zijn heel aardig als je iets vraagt en met handgebaren lukt het om te communiceren.” Zelf spreekt ze geen Italiaans, maar de andere studenten op haar stage leren haar wel wat woorden. “Ik moet me vooral redden in het Engels. Het is een uitdaging.”

Nieuwe huisgenootjes

Met vijf andere internationale studenten woont Yvette in een flat. “Voor Romeinse begrippen hebben we het goed, wat betreft de grootte van de woning en de kamers. Alleen de communicatie met de huisbaas verloopt wat minder makkelijk. Eind januari krijg ik nieuwe huisgenootjes. De huidige zijn gezellig, maar ze zitten er al een paar maanden dus die zijn helemaal gesetteld en hebben hun vriendengroepen.”

Het grijze, Nederlandse weer kan de FLO-student een tijdje achter zich laten. “Ik heb hier elke dag een zonnetje en blauwe lucht gezien.” Een ander verschil met haar thuisland is de cultuur. “Het is hier heel anders qua eten, gewoontes en tijden. Alles gaat langzamer. Het is even wennen, maar ik ga er vanzelf in mee.”

Yvette kijkt uit naar de komende maanden op haar stage. “En vooral naar de avonturen die ik hier kan gaan beleven. De ongelooflijke dingen die ik kan zien en ontdekken, de pasta’s, pizza’s en architectuur. Je loopt hier een willekeurige straat in en ziet iets waarvan je denkt: dit is zo mooi en vol geschiedenis.”