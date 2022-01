Studenten presenteren oplossingen en adviezen voor zorgvraagstukken

Studenten Tuba en Sonna tijdens hun presentatie. Foto: Angeline Swinkels

Studenten van de minoren Healthcare Innovation Design en Healthcare Innovation Management presenteerden afgelopen donderdag hun bevindingen aan docenten en opdrachtgevers. Voor organisaties als het Bravis ziekenhuis, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en SGE uit Eindhoven gingen zij aan de slag met zorgvraagstukken.

Drieduizend patiënten afkomstig uit Meerhoven, een wijk in Eindhoven, ontvangen geen reguliere huisartsenzorg, hoorden Tuba Dalar, Sonna Bierkens en Queeninzah Navarro. Zij deden voor SGE, een instantie waar onder andere verschillende gezondheidscentra bij zijn aangesloten, onderzoek naar wat patiënten verwachten van een digitaal gezondheidscentrum.

“Van dat aantal schrokken we wel”, vertelt Tuba, student Verpleegkunde. “We wilden graag een bijdrage leveren om dat te verbeteren.” Medestudent Sonna voegt eraan toe: “Dat aantal gaat niet eens over heel Eindhoven, alleen over de wijk Meerhoven.” Onder patiënten van het gezondheidscentrum in die wijk zetten de studenten een enquête uit naar de behoefte aan een digitale variant. 502 mensen vulden de vragenlijst helemaal in.

Naar huisarts toe

En die behoefte aan een digitaal gezondheidscentrum is er, bleek uit de resultaten van de enquête en uit diepte-interviews. “Daar waren we best verbaasd over”, vertelt Sonna. “Een groot gedeelte van de doelgroep is namelijk wat ouder. In mijn eigen omgeving hoor ik vaak dat mensen liever naar de huisarts toe gaan in plaats van digitaal contact hebben.”

De studenten stelden vijf aanbevelingen op voor SGE. Het digitale centrum moet een groot platform zijn. Het dossier van patiënten moet ook digitaal in te zien zijn. Verder willen zij online hun meetwaardes, zoals bijvoorbeeld bloeddruk of glucosewaarden, kunnen doorgeven. Het moet mogelijk zijn om te beeldbellen, zodat patiënten niet voor kleine dingen naar de huisarts hoeven te gaan. En tot slot moet er een instructievideo komen, die uitlegt wat er mogelijk is in het digitale gezondheidscentrum en hoe het gebruikt kan worden.

Studenten Noa en Brigitte bereiden hun presentatie voor. Foto: Angeline Swinkels

Hartrevalidatie

Studenten Noa Kooiman (Mens en Techniek) en Brigitte Sanders (Verpleegkunde) onderzochten voor het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom hoe ze het revalidatieprogramma aantrekkelijker kunnen maken voor patiënten met hartproblemen. Een deel van de patiënten start namelijk niet met revalideren of haakt voortijdig af.

Het ziekenhuis beschikt al over hometrainers waarmee een virtuele fietstocht gemaakt kan worden, de SilverFit. Doordat een scherm gekoppeld is aan de fiets, lijkt het of de patiënt buiten een echte fietstocht maakt. De studenten adviseren om die fietsen meer in te zetten voor hartrevalidatie.

Uitdagender

Om het traject uitdagender te maken, bedachten zij een extra element: (virtueel) fietsen naar Parijs. Vanaf het revalidatiecentrum is het precies 400 km naar de Eiffeltoren. Die afstand is haalbaar tijdens een revalidatieperiode. Groepen die revalideren kunnen op een magneetbord bijhouden hoeveel kilometers er zijn afgelegd en op die manier wordt er een “wedstrijdelement” aan de revalidatie toegevoegd.

De studenten deden extra aanbevelingen, zoals de communicatie vanuit de cardioloog verbeteren en het proces voor de patiënt inzichtelijk maken. Dat moet helpen om het urgentiebesef te verhogen en draagvlak voor revalidatie te verhogen.