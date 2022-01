Studentondernemer Tobias stopte met zijn NEC-webshop: ‘Ondernemen onderschat’

Tobias Pullen met een zonnebril uit zijn webshop

Als NEC-supporter in hart en nieren was vierdejaarsstudent Commerciële Economie Tobias Pullen apetrots op zijn webwinkel met fanartikelen. Na twee jaar concludeerde hij echter dat hij het ondernemen onderschat had, waardoor hij op 1 januari de stekker uit de onderneming trok. “Ik ben trots, maar het is jammer dat het zo is gelopen.”

“Ondernemen was leuk, maar er kwam een stuk meer bij kijken dan ik vooraf dacht. Zeker op het communicatieve vlak. Dat heb ik echt onderschat”, blikt Tobias terug op het runnen van webshop Eniesee-Shop. Samen met een vriend, student Ondernemerschap & Retail Management aan de HAN in Nijmegen, was hij eigenaar van de webwinkel. “We hadden vooraf geen goede afspraken gemaakt, wat regelmatig voor frictie zorgde. Het was niet duidelijk wie wat deed. Wanneer de belasting moest worden ingevuld, bleek dat we het allebei druk hadden met school. Uiteindelijk gebeurde het dan wel, maar niet goed. We waren constant aan het stoeien.”



Opslag en verzending

De vierdejaarsstudent is eerlijk over het ondernemerschap en wil met zijn verhaal de andere kant van het vak belichten. Want hoe leuk het ook was, het ging hem niet in de koude kleren zitten. “Het kostte ook veel meer tijd dan we vooraf dachten. We waren met zijn tweeën verantwoordelijk voor de communicatie, maar ook voor de opslag en verzending van elke bestelling. Soms moesten we één enkele bestelling inpakken en versturen. Ik ben van mening dat als je iets doet, je het goed moet doen. Dat werkte hier niet meer, dus ging de stekker eruit.”

Tobias





Waardevolle kennis

De webshop van Tobias verkocht supportersartikelen van voetbalclub NEC uit Nijmegen, waar de Avansstudent al jaren een seizoenkaart van heeft. Sjaals, stickers, polo’s en speciaalbierglazen behoorden tot het assortiment. “We vonden het heel leuk om te doen en verkochten ook best wat”, vertelt de laatstejaarsstudent, die het dan ook niet helemaal als een mislukt avontuur ziet. “We hebben veel mensen leren kennen en geleerd. Dat is waardevolle kennis waar je later in het leven nog veel aan hebt, dat weet ik zeker.”



Een NEC-sjaal

Emotie

Hun onderneming gaat niet over naar een andere eigenaar. Dat overwoog Tobias wel, maar hij heeft het uiteindelijk niet gedaan. “Voetbal is emotie. Ik runde de winkel niet om er geld mee te verdienen, maar omdat ik het leuk vond en er passie voor had. Het is lastig om zo’n zelfde persoon te vinden voor een NEC-webshop, gezien de grootte van de fanschare. Je weet nooit of een opvolger er met evenveel liefde en passie aan zou werken.”

Avans ondersteunt studenten die denken aan het beginnen van een onderneming of een onderneming hebben. Voor hulp en begeleiding kunnen zij onder andere terecht bij Avans Ondernemerscentrum (AOC). Tot Tobias’ grote vreugde waren ze er ook voor hem toen hij aangaf te willen stoppen. “Samen met docent Marc Eilering keek ik hoe ik de onderneming op een goede manier kon stoppen, zonder juridisch gezien in de knel te komen. Daar had ik zelf nooit aan gedacht, dus dat was heel fijn”, vertelt hij. “Ook nu heb ik nog regelmatig contact met hem, om te sparren over ideeën. Hij heeft de nodige ervaring. Dat Avans die mogelijkheid biedt, is super relaxed.”



Hoewel de NEC-webshop niet tot het gehoopte grote succes leidde, wil dat niet zeggen dat Tobias het ondernemen beu is. Als hij is afgestudeerd en een aantal jaar in loondienst heeft gewerkt, hoopt hij ooit weer te beginnen. “Voetbal vind ik het allerleukste dat er is, iets daaromheen lijkt me dus wel wat. Misschien een voetbalschool, of een bureau dat coaching aanbiedt”, droomt hij hardop.

Tips van Tobias bij het runnen of opstarten van een onderneming:

-Begin gewoon, maar voer vooronderzoek uit.

-Denk na over een taakverdeling als je met zijn tweeën bent.

-Maak een gezamenlijke drive voor je documenten, dat houdt het overzichtelijk.

-Bouw vaste momenten in je agenda in om aan je onderneming te werken.

-Doe iets waarvoor je ’s nachts wakker gemaakt mag worden.