Radio 1 zendt vijf dagen uit vanaf de Hogeschoollaan

foto Karen Keissen

Het NPO Radio 1 programma ‘5 Dagen‘ is deze week neergestreken bij Avans op de Hogeschoollaan in Breda. Vijf dagen lang maakt een radioteam op en rond de Avanslocatie een half uur durend programma. In de studiobus zit vanavond Marte Schuurmans, studente van Avans.

De gele radiobus met daarin de studio van het programma 5 Dagen staat aan de zijkant van het gebouw. Van maandag tot en met vrijdag staat Breda centraal en in het bijzonder Avans. Het programma belicht deze week namelijk de heropening van het fysieke onderwijs.

Maandag schoof docente communicatie Raimke Groothuizen aan. Zij sprak over studentenwelzijn en over hoe ze de afgelopen periode als docent beleefde. Zo vertelde ze dat er studenten zijn die het zwaar hebben. “Individuele studenten kampen met depressieve gevoelens en hebben het idee dat ze een heel belangrijk deel van hun leven missen.” Bovendien merkte ze op dat er ook studenten zijn die stoppen met hun studie. “Ik ken een jongen die zei: Ik trek het online onderwijs gewoon niet. Ik moet gewoon onder de mensen zijn, anders functioneer ik niet.”

De Honingraad

In elke uitzending is er ook aandacht voor een goed doel. Deze week is dat stichting De Honingraad in Breda, het inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten.

Het programma wordt gepresenteerd door Waldy van Geenen en is elke werkdag te horen tussen 20.00 uur en 20.30 uur op Radio 1.