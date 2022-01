Wij zijn geen horeca, zeggen studentenverenigingen

Foto: Joep van Dijk

Gooi ons niet op één hoop met cafés en restaurants, zeggen de studentenverenigingen. Ze willen ‘toegespitst coronabeleid’ voor hun activiteiten, schrijven ze in een ‘brandbrief’.

Er zijn alweer allerlei maatregelen uitgelekt voordat het kabinet vanavond zijn persconferentie geeft. Straks mogen de horeca en de cultuursector bijvoorbeeld tot 22 uur open blijven. De brief van de Landelijke Kamer van Verenigingen kwam gisteren net iets eerder naar buiten.

Studenten moeten sociale relaties opbouwen, hun identiteit ontwikkelen en zichzelf ontplooien, menen de verenigingen. Daar worden ze in belemmerd door de lockdowns, met alle psychische schade van dien.

Niet alleen borrelen

“Een studentenvereniging is niet alleen een plek om te borrelen”, staat in de brief. Ze noemen sportactiviteiten, bijbelkringen, theater- en muziekrepetities, debatavonden, bibliotheken, commissievergaderingen, symposia, lezingen, spelavonden en studeerfaciliteiten. Dat onderscheidt de verenigingen van wat ze ‘klassieke’ horecagelegenheden noemen.

Studentenverenigingen kunnen de mentale problemen van studenten verzachten, stellen ze, maar dan moeten ze wel toestemming krijgen voor activiteiten die je niet tot de horeca zou rekenen. Er hoort ook een slagzin bij. ‘Zet mentaal centraal: open de verenigingen’.