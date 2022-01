Baas van Breda: ‘Kun je wat leut in je leven gebruiken? Doe dan mee!’

Feestdagen zonder feest, onder strenge maatregelen naar school en nu ook carnaval nog op de tocht: tijd voor wat vrolijkheid, vonden Pien Rosmalen en Martijn Schraven, organisatoren van Baas van Breda. Daarom keert het grote teamspel volgende maand terug in een carnavalseditie.



Dit is de derde keer dat vrijwilligers Baas van Breda organiseren, een coronaproof spel waarbij teams samenwerken om vragen te beantwoorden en gekke opdrachten tot een goed einde brengen. Het team dat als beste uit de bus komt, wint een leuke prijs en is leutbaas van Breda.

Artiesten en cabaretiers

Op 11 februari gaat het spel van start met een kick-off-show die te volgen is via BredaNu. Vervolgens staat er twee weken lang iedere dag een nieuwe opdracht of challenge klaar voor de deelnemers. De opdrachten worden verspreid in video’s waarin bekende artiesten en cabaretiers hun gezicht laten zien.

Aanmelden

Heb je zin om mee te doen? Trommel je studiegenoten, familieleden of vriendengroep op. Iedereen is welkom. Aanmelden kan via www.baasvanbreda.nl en meedoen is gratis. Meer informatie vind je op de instagrampagina van Baas van Breda.

Studententeam

En óf het ook iets voor studenten is. “Juist!”, vindt Rosmalen. “Je speelt gezamenlijk als team, moet veel samenwerken en de opdrachten zijn hilarisch. Je hoeft ook niet uit Breda te komen om mee te doen, als je er maar zin in hebt.” De beste tactiek om te winnen is volgens haar een gevarieerd team: “Jong, oud en met verschillende kwaliteiten.”

Vrolijkheid brengen

Vrolijkheid brengen, dat is het doel dat de organisatoren hebben. “Dit is de derde editie van het evenement”, zegt Rosmalen. “We hebben het in het leven geroepen aan het begin van de coronapandemie. Toen we merkten dat mensen om ons heen in mineur zaten, wilden we iets doen om hen weer op de been te helpen: een coronabestendige activiteit waar de hele stad aan mee kon doen.”

Rosmalen vertelt dat ze als organisatoren besloten het spel weer in het leven te roepen op momenten dat er behoefte aan was. Dat was het geval met kerst 2020 en nu dus weer. “Er is zoveel onzekerheid”, zegt de Bredase. “We kunnen weinig doen buiten de deur en zicht op verbetering is er nog niet echt. Alle leuke dingen die we in het vooruitzicht hebben, zijn onzeker, zoals carnaval vieren. We moeten weer wat leut in het leven van stadsgenoten brengen dus het was tijd voor een carnavalseditie.”

Digitale escape room

Ze licht ook alvast een tipje van de sluier op van de activiteiten die op het programma staan. “Ik verklap nog niet te veel, maar er komt een masked singer voorbij, teams moeten ontsnappen uit een digitale escape room, liedjes raden en foto-opdrachten uitvoeren. Soms moet je bijvoorbeeld een filmpje maken van iets dat je als team hebt gedaan.” Je hoeft overigens niet alle opdrachten zelf uit te voeren. Schrijf je je in met een groot team, dan kun je de taken verdelen.

