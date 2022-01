Youtubekanaal Indievibes met 85 duizend abonnees van Avansstudent Jelle is springplank voor folk- en indiemuzikanten

Jelle van der Linden

Luister jij op YouTube naar indie-folkmuziek? Dan is de kans groot dat je dat hebt gedaan via het kanaal van Jelle van der Linden, derdejaarsstudent Commerciële Economie in Breda. De Avansstudent richtte in 2014 een YouTube-kanaal op dat nu IndieVibes heet en waarop onbekende artiesten de kans krijgen zichzelf te laten zien. En dat gaat hem goed af.



“Ik heb sinds kort meer dan 85 duizend abonnees. Een geweldig mooi aantal. Daardoor kan ik elke dag bezig zijn met artiesten de erkenning en support te geven die ze verdienen. Hoe meer hoe beter”, vertelt Jelle met een glimlach. “Maandelijks heb ik 170 duizend weergaves op mijn kanaal, uit alle landen ter wereld waar folk populair is.”



Banjo

Op kanaal IndieVibes deelt Jelle dagelijks video’s van relatief onbekende indie-folk-, pop- en americana-artiesten. Het is voornamelijk muziek van singer-songwriters waarin gitaren, banjo’s en mandolines voorkomen. Daar luistert Jelle zelf ook het liefst naar. Al op jonge leeftijd deelde hij content op YouTube, maar dat ging in de beginfase allesbehalve professioneel. “Ik zette songteksten onder nummers die ik goed vond en deelde die op mijn eigen account, maar hield daarbij geen rekening met copyright. Wat ik deed mocht helemaal niet”, vertelt de Avansstudent. Hij veranderde zijn werkwijze en benaderde daarna onontdekt talent met de vraag of ze konden samenwerken. Zo groeide zijn aantal abonnees stukje bij beetje.

SubmitHub

Uiteindelijk vond Jelle in 2018 het platform SubmitHub. Daar kunnen enerzijds YouTubers zich aanmelden en anderzijds artiesten die een kanaal zoeken om hun muziek te delen. De muzikant zoekt in een lijst naar kanalen die voor hem interessant zijn, dienen een verzoek in bij de YouTuber om muziek te delen, waarna ze een kleine vergoeding betalen. “Dat is ideaal. Nu hoef ik niet zelf meer op zoek te gaan naar artiesten, maar benaderen zij mij. Dagelijks krijg ik zo’n twintig verzoeken binnen, waarvan alleen de beste een plek krijgen op mijn kanaal”, aldus de Avansstudent, die net de overstap heeft gemaakt van Commerciële Economie in Den Bosch naar Breda.



Remme

In al die jaren van artiesten promoten hielp Jelle al heel wat muzikanten op weg, waaronder een aantal die nu flink naam voor zichzelf maken. Anson Seabra, een nu bekende Amerikaanse popartiest, is een van de namen die hij groot maakte. “Toen hij een van zijn eerste nummers bij mij aanmeldde, had hij nog maar 100 maandelijkse luisteraars op Spotify. Dat zijn er nu vijf miljoen. Natuurlijk komt dat niet alleen door mij, maar het is wel leuk”, vertelt Jelle. Ook in Nederland is hij geen onbekende voor artiesten. Zo heeft hij regelmatig nummers gedeeld van Cookhouse, Melle en een van zijn persoonlijke favorieten: Remme. “Die is bij veel mensen nog onbekend, maar gaat de laatste tijd echt hard. Geloof mij maar: dat wordt een grote.”

Remme – Popstar



Inkomsten

Bijhouden van zijn YouTube-kanaal en promoten op social media doet Jelle allemaal in z’n eentje. Hij is dan ook blij dat hij er een vergoeding voor krijgt, door middel van inkomsten uit reclames op YouTube en het muziekplatform SubmitHub. In totaal is dat zo’n 400 euro per maand, waardoor hij geen bijbaantje hoeft te hebben. “Dat bedrag is mooi, maar uiteindelijk doe ik het niet voor het geld. De artiesten, die moeten er groot mee worden.”



In de toekomst hoopt Jelle het kanaal verder te kunnen laten groeien en een springplak voor jong talent te blijven. Het bereiken van 100 duizend abonnees is zijn eerste doel. “Dat is een mijlpaal op YouTube, dan krijg je een silver play button“, aldus Jelle. “Het liefst zou ik er mijn fulltime baan van maken later, maar dat is maar voor weinig mensen weggelegd. Ik wil er in ieder geval altijd mee bezig blijven. Dat ik een springplank voor artiesten kan zijn, in een harde muziekwereld waar steeds minder aandacht uitgaat naar indie-folk muziek, vind ik fantastisch.”