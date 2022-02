Anouk beklimt de Mont Ventoux voor het goede doel

Anouk de Craen

In september hoopt Anouk de Craen, tweedejaarsstudent Verpleegkunde in Breda, de Mont Ventoux te beklimmen. Ze wil daarmee geld ophalen voor goede doelen die zich inzetten voor de bestrijding van kanker en een beter leven voor mensen met en na de ziekte.

“Helaas hebben we in mijn vriendinnengroep ervaring met kanker”, vertelt Anouk. Twee ouders kregen de diagnose, een van hen is overleden. “We zijn er als vriendinnen hechter door geworden, maar ook volwassener. Het is confronterend.”

De Verpleegkundestudent liep daarnaast stage op een oncologie-afdeling en kreeg daardoor een nog beter beeld van hoe ingrijpend het is als iemand kanker heeft. Ze zag de families die met de ziekte te maken krijgen en raakte nog meer gemotiveerd om iets te doen, namelijk zoveel mogelijk geld ophalen.

ColSensation

Anouk en haar vijf vriendinnen besloten zich op te geven voor ColSensation, een jaarlijks evenement van Stichting Team Doelbewust uit Roosendaal. Een paar honderd mensen beklimmen daarbij de Franse berg Mont Ventoux, een tocht van twintig kilometer. Dit jaar op 16 september.

Dat betekent trainen voor de Verpleegkundestudent. “We lopen veel, vooral buiten en elke week een paar uur. Daarnaast train ik in de sportschool op de loopband, daarvan kun je de helling heel steil instellen.”

Wil je Anouk steunen? Kijk dan op haar eigen pagina om te doneren.