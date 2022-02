‘Bijbanen fiscaal juristen UvA leiden tot integriteitsproblemen’

Vrijwel alle hoogleraren belastingrecht aan de UvA hebben een nevenfunctie bij grote advocaten- of belastingadvieskantoren, schrijft universiteitsblad Folia. Die oefenen soms invloed uit op hun wetenschappelijke publicaties.

Meerdere docenten fiscaal recht van de UvA meldden aan Folia dat zij de artikelen die zij als wetenschapper schrijven moeten voorleggen aan het kantoor waar ze de rest van de week werken, en dat zij aanpassingen moeten doorvoeren.

Sommigen kregen van hun kantoor een verbod om nog met bepaalde media te praten, en mochten zich op bepaalde thema’s niet langer als wetenschapper in het maatschappelijk debat mengen. Anderen moesten hun spreekteksten aan hun kantoor voorleggen en kregen deze met aanpassingen terug, schrijft Folia, ook voor gelegenheden waarbij ze werden uitgenodigd als UvA-wetenschapper. Bij een van hen gebeurde dat zelfs voor een hoorzitting waarvoor hij in de Tweede Kamer was uitgenodigd.

Flagrante schending

Decaan André Nollkaemper van de UvA-rechtenfaculteit noemt deze berichten in Folia schokkend en belooft onderzoek. “Het zou onaanvaardbaar zijn, een botte en flagrante schending van de wetenschappelijke integriteit.”

Hij erkent dat de balans in de sectie belastingrecht scheef is gegroeid en probeert die te herstellen. Maar vanwege de hoge salarissen die fiscaal juristen elders kunnen verdienen is dat niet eenvoudig.

Afgelopen najaar schreef de Volkskrant een artikel over dubbele petten van hoogleraren belastingrecht en fiscale economie aan de Nederlandse universiteiten. Ruim 65 procent van hen had een commerciële (bij)baan.