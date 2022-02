Bossche Avansstudenten maken kennis met Roze Helpdesk door rozenactie: ‘Ik word hier oprecht blij van!’

Studentlid Jamie Kramer, ontvanger van de roos Shrawan Jethoe en studentlid Suzanne Coppelmans

In Breda is de Roze Helpdesk al een tijdje actief en sinds vandaag ook bij Avans aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch. In het kader van Valentijnsdag deelden student- en docentleden van de lhbt+-groep rozen uit aan willekeurige voorbijgangers. Want, zo zeggen ze zelf: liefde is voor iedereen.

Dat Valentijnsdag een commerciële feestdag is waarbij mensen verplicht worden iets te kopen voor hun partner of crush, daar zijn de zes studenten van Communication & Multimedia Design (CMD) het eigenlijk wel mee eens. “Maar deze actie doen we voor iedereen. We vinden het belangrijk dat iedere student, docent of medewerker een beetje extra aandacht krijgt. Iemand een glimlach is bezorgen is leuk, zeker in tijden van corona waarin veel mensen eenzaam zijn”, vertelt de groep studenten bij de entree van de Onderwijsboulevard, vlak voordat ze ieder hun weg door het gebouw gaan om mensen te verblijden met een roos met daaraan een regenbooglintje.



Drempel

Initiatiefnemer van de actie is German Bosch, vierdejaarsstudent CMD. Om iets leuks te doen op Valentijnsdag, maar vooral om de Roze Helpdesk zichtbaar te maken aan de Onderwijsboulevard. Want anders dan in Breda, waar de groep op speciale dagen voor de lhbt-community vaak iets organiseert, gebeurt er op de grote Bossche locatie nog niet zoveel. “Terwijl het belangrijk is om jezelf te laten zien als actiegroep, voor iedereen. We willen laten zien dat we er zijn. Dat is nog hard nodig”, vertelt German. “De drempel om je aan te sluiten bij acties in Breda is hoog voor studenten, zeker als je nog in de kast zit of niet helemaal zeker bent over je eigen geaardheid. Door onszelf te laten zien, zoals nu, verandert dat hopelijk.”

Vlnr: German Bosch, Suzanne Coppelmans, Jamie Kramer, Frances van den Luitgaarden, Kris Nijholt en Kiki Geurts

Oprecht blij

De rozen, gekocht bij een supermarkt, werden met groot enthousiasme in ontvangst genomen door studenten, beveiligers en medewerkers van de hogeschool. Zo ook door Shrawan Jethoe, tweedejaarsstudent CMD. “Ik word hier oprecht blij van, dat meen ik serieus!”, zegt hij na het in ontvangst nemen van een roos uit handen van studenten Jamie Kramer en Suzanne Coppelmans. Ondanks het feit dat hij een mondkapje draagt, verraden zijn ogen dat hij lacht. “Een hele leuke actie is dit. Het is de eerste roos die ik ooit heb gekregen!”



Kaartje

Shrawan staat achter de actie van de studenten om via het uitdelen van rozen meer aandacht te vragen voor de lhbt-groep in Den Bosch. “Daar ben ik groot voorstander van. Het is goed en nodig”, vertelt de student, voor wie de roos overigens niet het eerste valentijnscadeau van de dag is. “Vanochtend kreeg ik een kaart van mijn vriendin. We wonen een stukje uit elkaar en zien elkaar vandaag niet, dus een kaartje was wel leuk. Uiteraard heb ik er zelf ook een gestuurd!”



Origineel

Ook Lies van Dobbenburgh, docent Bestuurskunde, werd maandagmiddag spontaan verrast met een roos. “Wat origineel! Echt een mooi initiatief. Het is de eerste roos van de dag”, vertelt ze lachend. “Mijn man en ik zijn niet zulke commerciële valentijnsdagvierders, dus ik denk niet dat ik er nóg een krijg. Maar we zijn het afgelopen weekend wel twee keer uit geweest, dat was ook leuk.”

Lies van Dobbenburgh met Suzanne en Jamie

De rozen werden door studentleden CMD uit elk leerjaar uitgedeeld. Paula Contreras Carballada, oprichter van de groep en Avansdocent, hoopt dat de actie in Den Bosch een opmaat naar meer is.