Deze Avansstudenten kunnen niet wachten op carnaval: ‘Ben dan helemaal in mijn element’

Carnaval in Breda ter illustratie. Bron: Flickr, FaceMePLS

In 2020 bleek carnaval het eerste superspreaderevent te zijn, twee jaar later is carnaval het eerste grootschalige evenement dat weer mag doorgaan. Op vele Noord-Brabantse en Limburgse plekken barst vrijdag een groot volksfeest los. Punt liep een polonaise door Avans aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch en vroeg naar de plannen van aanwezige studenten.

Wanneer Jack Pastora, tweedejaarsstudent deeltijd Human Resource Management gevraagd wordt of hij blij is dat carnaval dit jaar weer doorgaat, beginnen zijn ogen te glunderen. ‘’Dat is super! Ik was er echt een beetje verdrietig van dat het de laatste jaren niet doorging. carnaval is voor mij een van de hoogtepunten van het jaar’’, vertelt hij blij. ‘’Het is een paar dagen ontspannen, helemaal niets doen en lekker met vrienden zijn. En het heeft een hoog reünie-gehalte. Heerlijk.’’



Rolstoel

De deeltijdstudent viert als Bosschenaar vrij fanatiek carnaval in Oeteldonk. Hij begint vrijdag, slaat zaterdag meestal over om daarna met zijn vriendengroep tot het einde door te gaan. Hij gaat daarbij niet van kroeg naar kroeg, omdat hij in een rolstoel zit. ‘’Dat is dan niet heel praktisch. Zodra we een goede plek hebben gevonden, blijven we meestal ook staan’’, legt Jack uit, die zich verheugt op een aantal dagen goed feesten en drinken. ‘’Ik houd me niet bezig met hoeveel ik drink, maar sta niet graag met lege handen, haha!’’

Jack Pastora

Jasje

Een onderdeel van Oeteldonks carnaval is het dragen van een jasje met emblemen van verschillende kroegen uit de stad. Draag je dat niet, val je al snel uit de toon. ‘’Vroeger verkleedde ik me, maar dan kom je niet overal binnen. Het is ook wel makkelijk, zo’n jasje. Je hoeft verder nergens aan te denken.’’



Element

Iemand die ook carnaval gaat vieren in Den Bosch is Robin van ’t Root, eerstejaarsstudent Verpleegkunde. En ook zij is maar wat blij dat het dit jaar weer mag. ‘’Met carnaval ben ik helemaal in mijn element. Ik heb nu al zin om met mijn vrienden op pad te gaan. We beginnen overdag en blijven dan meestal tot ’s nachts.’’



Verkleden

Ook Robin heeft geen kledingstress, want ook zij trekt haar jasje met emblemen uit de kast. De laatste jaren breidde ze haar verzameling steeds verder uit. ‘’Hoeveel ik er precies heb weet ik niet, maar een stuk of twintig haal ik zo’’, vertelt ze trots. ‘’Vroeger vond ik het verkleden heel leuk. Daar heb ik me best even aan moeten aanpassen, om dat niet meer te doen.’’

Robin van ’t Root in haar Oeteldonkse jas

Carnavalsmuziek

Een onlosmakelijk onderdeel van carnaval is de muziek. Van gouwe ouwen van Arie Ribbens tot moderne hits van Lamme Frans: er is voor ieder wel wat wils. ‘’Ik houd een beetje van alles, als het maar fout is. Dat gaat er altijd wel in’’, vertelt de Avansstudent, die voor het gemak ook maar gelijk wat katertips geeft. ‘’Misschien ligt het aan het water in Den Bosch, maar als ik voor het slapen gaan water drink heb ik nóóit een kater. En ik eet een tosti, dat is ook altijd lekker. Het belangrijkste is om gewoon door te gaan. Dat helpt!’’



Tilburg

Niet alleen in Oeteldonk wordt dit weekend de polonaise gelopen. Ook in Tilburg, ook wel de Kruikenstad, gaat het vanaf vrijdag los. ‘’Een polonaise starten doe ik overigens niet snel, maar ik loop er wel in mee’’, vertelt Kevin Schollen, eerstejaarsstudent Informatica. Hij woont in Waalwijk, maar viert carnaval dit jaar in Tilburg. ‘’In Waalwijk is niet echt iets te doen. We beginnen ’s middags met indrinken en pakken dan ’s avonds de bus.’’

Kevin Schollen

Wat Kevin aantrekt weet hij nog niet, daarvoor moet hij nog de stad in. Wel weet hij dat hij vijf dagen lang met zijn vriendengroep van kroeg naar kroeg struint. ‘’Kroegen als Philip en Ibiza zullen we bezoeken, verder kijken we wel, vertelt de Avansstudent, die door corona pas een keer écht carnaval vierde. ‘’Daarom verheug ik me er nu extra op.’’



Het beste advies tegen een kater is volgens Kevin daags na het feesten gelijk de sportschool induiken. ‘’Eerst een paar broodjes ei, dan trainen.’’



Gemberthee

Met het goed eten na een feestje is Lotte Nefkens, ook eerstejaarsstudent Verpleegkunde, het roerend eens. ‘’Maar wat ook echt helpt is om gemberthee te drinken de ochtend na het uitgaan. En je moet niet dronken naar bed gaan. Hooguit aangeschoten’’, vertelt ze.

Lotte Nefkens (met de marihuana-broek) tijdens een verkleedfeestje

Praag

De eerstejaarsstudent viert carnaval in Nijmegen. Daar wordt het ook gevierd, al is het volgens haar niet helemaal te vergelijken met het feest in Limburg en Noord-Brabant. Lotte gaat niet elke dag, omdat ze een vakantie naar Praag op het programma heeft staan. ‘’We hadden niet verwacht dat carnaval zou doorgaan’’, zegt ze licht beteuterd.

Lotte trekt dit jaar net als de vorige keer een piratenpak aan. ‘’Dat is leuk, met accessoires kan je er echt iets moois van maken. Ik heb van die neptattoos om het af te maken’’, vertelt de Avansstudent, die het leuk vindt iets moois van haar outfit te maken. ‘’Carnaval is de kans om te laten zien hoe creatief je bent. Dat vind ik ook leuk om te zien bij anderen.’’