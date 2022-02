Dijkgraaf wil zich niet met proctoring bemoeien

Foto door Hitesh Choudhary via Pexels

Universiteiten en hogescholen mogen gebruikmaken van omstreden antispieksoftware, schrijft minister Dijkgraaf aan de Tweede Kamer, zolang ze de privacy maar op orde hebben.

Voor online tentamens maken universiteiten en hogescholen soms gebruik van surveillancesoftware. Ze kunnen dan meekijken in de kamer van studenten en zien wat ze allemaal op de computer doen.

Onlangs bleek dat een veel gebruikt programma, Proctorio, lek was. Hackers konden eenvoudig toegang krijgen tot de gevoelige gegevens van studenten. GroenLinks en SP stelden daar schriftelijke vragen over.

Volgens Dijkgraaf hebben negen universiteiten dit programma ingezet. Bij de hogescholen is dit niet precies bekend, maar ongeveer de helft maakt bij tentamens weleens gebruik van proctoring.

Niet bemoeien

De minister wil zich er niet mee bemoeien, blijkt uit zijn antwoorden. “Het is de verantwoordelijkheid van hoger onderwijsinstellingen om de privacy op orde te hebben. Daarover leggen hoger onderwijsinstellingen geen verantwoording af bij OCW.”

Ook hoeft de medezeggenschap van hem geen grotere rol te krijgen bij de beslissing om zulke software te gebruiken. “Fraudebestrijding is niet onderhevig aan wettelijk instemmingsrecht van de medezeggenschap”, legt hij uit. “Er is geen voornemen om daar iets aan te wijzigen in de wet.”

Maar praten kan altijd. “Ik moedig de studenten en onderwijsinstellingen nog steeds aan om regelmatig in dialoog te gaan over dit onderwerp”, aldus Dijkgraaf. Zijn ministerie blijft ook met het hoger onderwijs in gesprek over dit thema.

Protest

Vanaf het begin van de coronacrisis hebben studenten geprotesteerd tegen het gebruik van de software. Sommige instellingen wilden er geen gebruik van maken, maar veel andere gingen er toch mee door.

Dijkgraaf toont begrip voor het inzetten van de software. “Sinds de coronacrisis is het voor onderwijsinstellingen lastiger om tentamens op locatie te organiseren”, stelt hij. “In sommige gevallen is voor onderwijsinstellingen het gebruik van proctoring software noodzakelijk om de studievoortgang van studenten te garanderen.”

En dat lek in Proctorio? “Indien de gebruikte software achteraf gezien onveilig bleek, dan beschouw ik dat als onwenselijk”, schrijft hij. “De onderwijsinstellingen dienen hierom het gesprek aan te gaan met de softwareleverancier, zodat de software beter beveiligd wordt.”

Lek gedicht

Overigens zijn er, voor zover bij het ministerie van Onderwijs bekend, geen gegevens van studenten gestolen door het lek. Het zou bovendien binnen een week weer zijn gedicht.