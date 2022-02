Dit is er tijdens carnaval te doen in de Avanssteden

Carnaval in Breda, toen er wel een optocht was

Brabanders opgelet: we mogen weer! Maar zie jij door de bomen het bos niet meer en heb je geen idee waar je naartoe moet om een feestje te vieren tijdens carnaval? Punt maakt het je iets makkelijker door op een rijtje te zetten wat er zoal te doen is in Avanssteden Tilburg, Roosendaal, Breda en Den Bosch.

Kielegat

In Breda mag er in de kroegen weer ouderwets gecarnavald worden. Ze zijn vanaf vandaag weer open tot 2:00 uur en de nachthoreca tot 4:00 uur ’s nachts. Ook mogen cafés op verschillende plekken een bar buiten zetten. Daar kun je tot middernacht een biertje drinken. Aan de Haven organiseren De Biertuin Breda, café de Huiskamer, Dok 19 en Local Motion vijf dagen lang Kantje Boord. Bij Baai is het feestje Whappy Ending, de hele carnaval draaien er dj’s. Verschillende cafés in het centrum hebben de krachten gebundeld in Springen Nondeju!

Dit jaar helaas geen Hossen op de Markt, geen podia buiten en ook geen optocht. Burgemeester Paul Depla vraagt carnavalsvierders op om in eigen dorp of stad te feesten en ook mensen van boven de rivieren zijn volgens hem dit jaar niet welkom.

Oeteldonk

Ook in Den Bosch is vanaf morgen ouderwets een hoop te doen, al is het soms wel in aangepaste vorm. Zo gaat de traditionele Grote Optocht niet door, wordt Prins Amadeiro zondagochtend niet onthaald op het centraal station maar op de Markt en is er geen onthulling en begrafenis van Knilis.



Wel kan er carnaval worden gevierd in de horeca, op de terrassen en in de openbare ruimte. Kroegen rond de Markt en Parade zijn dus volle bak open. Er komen buitenbarren en bierluiken. Tot middernacht kun je buiten naar muziek luisteren, de horeca sluit om 1:00 uur. Naast de vele feestjes in kroegen en daarbuiten, heeft de Oeteldonksche Club een officieel programma samengesteld. De agenda daarvan vind je op hun site.

Om absolute drukte en verspreiding van mensen te voorkomen, roept de gemeente samen met die van Tilburg overigens op om carnaval uitsluitend in je eigen gemeente te vieren.

Kruikenstad

Onder meer op het Kruikenplein, voor Café de Baret, Bruin Kafee en De Vos en De Craen, kun je in Tilburg vijf dagen terecht voor een goed feestje. Zaterdag overdag staat Dronkedoarissen Outdoor op het programma, waar je kaartjes voor nodig hebt, maar vanaf 17:00 uur is het voor iedereen gratis. Onder andere Jan Biggel en Immer Hansi treden dan op.



Ook wat verderop, bij de Stadhuisstraat en de Paleisring staan evenementen gepland, net als in de Heuvelstraat. Ook de rest van het weekend is het daar feest, met onder andere een biercantus. De meeste cafés hebben zelf ook een programma. Daar lees je hier meer over.

De jaarlijkse Tilburgse optocht gaat dit jaar tijdens carnaval niet door, maar is uitgesteld naar Halfvasten op 27 maart.

Tullepetaonestad

In Roosendaal zijn buiten wel podia te vinden, daarop brengen lokale artiesten en zeulbands hun muziek ten gehore. Sta je liever binnen, dan kun je terecht in de cafés. Chagall trapt vanavond af met het Dellekesbal. Het begint om 17.11 uur en naast bier en glühwein zijn er gratis bitterballen en frikandellen. Ook is er een frikandellenwedstrijd (gesponsord door een bekende fabrikant) en de muziek is van Tullepetaonse bands en artiesten. Ook bij Bar New York en Café Bij Moeders is het alle dagen feest.

Heb je lastminute-outfitstress? Dan kun je terecht bij SEP feestartikelen, vrijdag zijn ze tot 21:00 uur open en zaterdag van 9:00 tot 15:00 uur. Kun je meteen daarna de kroeg in.