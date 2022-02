Geschillenadviescommissie: student slaat beveiliger na niet dragen mondkapje en wordt geschorst

Illustratie: Daan van Bommel

Een Bossche student Ondernemerschap & Retail Management (ORM) wandelt 12 januari een Avansgebouw binnen, maar doet dat zonder mondkapje. Wanneer een beveiliger hem daarop aanspreekt, en de student weigert er een op te zetten omdat hij een uitzonderingsverklaring zou hebben, lopen de gemoederen hoog op. De student slaat de beveiliger in zijn gezicht, met als gevolg dat Avans hem twaalf dagen schorst. Daardoor mag de student meerdere tentamens en herkansingen niet maken. Dat vindt hij buitenproportioneel. Hij stapt naar de Geschillenadviescommissie (GAC).

Een schokkende ervaring voor aanwezig Avanspersoneel, studenten en beveiligers. Zo noemen de juridisch adviseur van Avans en verwerend academiedirecteur Bas Vogelsangs het voorval met de student op 12 januari. “Een situatie als deze heb ik nog nooit meegemaakt bij Avans en hoop ik ook nooit meer mee te maken. Het heeft echt impact gehad, de beveiligers hebben nazorg gehad”, vertelt Vogelsangs aan het begin van de zitting. “De student is die dag met veel tumult het gebouw uitgezet en is tot de dag van vandaag overtuigd van zijn gelijk. Avans tilt heel zwaar aan dit voorval. Duwen of slaan staat voor ons gelijk aan geweld tegen ambulancepersoneel en boa’s: mensen die gewoon hun werk doen.”

Schorsing

Terug naar het voorval. Op 12 januari loopt de student het Avansgebouw in, zonder mondkapje. Wanneer een beveiliger hem daarop aanspreekt, loopt hij gewoon door. Wel schijnt hij te mompelen dat hij een uitzonderingsverklaring bij zich heeft, maar die toont hij niet. De beveiliger volgt de student, schakelt ondertussen zijn collega’s in, wordt uitgescholden en krijgt vervolgens van de student een klap in zijn gezicht. Die verklaart overigens later dat het om een duw gaat. Na het incident vervolgt de student zijn weg naar de tentamenzaal, waar hij niet lang zit. Beveiligers plukken hem uit de zaal en sommeren hem het Avansgebouw te verlaten. Twee dagen later hoort de student de consequenties van zijn acties: een schorsing van twaalf dagen, waardoor hij vijf tentamens en herkansingen niet kan maken.



Andere sancties

De voorzitter van de Geschillenadviescommissie vraagt zich tijdens de zitting af of het opleggen van de schorsing – die inmiddels weer voorbij is – wel in verhouding stond tot de consequenties voor de student. Waren er geen passendere sancties? De student zelf opperde een ‘taakstraf’, bestaande uit het ondersteunen van het werk van de beveiligers. Want dat hij fout zat door te duwen, dat geeft hij in een verklaring toe. Vogelsangs en de juridisch adviseur staan echter achter de schorsing, die ook is goedgekeurd door een studentendecaan. Dat is protocol in deze situaties.



“Een taakstraf is even de revue gepasseerd, maar Avans tilt hier zwaar aan. Het dragen van mondkapjes en het naleven van de coronamaatregelen maakt dat het mogelijk is fysiek onderwijs te volgen. Studenten hebben al genoeg last gehad van alle maatregelen”, aldus de jurist. “Ten tweede zijn er drie verklaringen van beveiligers die hetzelfde zeggen. Ze zijn uitgescholden en er is fysiek geweld vertoond. Of het nu een duw of een klap is, dat maakt niet uit. Dat, en de houding van de student na afloop, was de aanleiding om te schorsen. We begrijpen dat studenten en medewerkers soms emotioneel reageren in deze tijd en daar is ruimte voor. Maar je gaat niet over tot agressiviteit. Was dat anders geweest, dan hadden we nog kunnen kijken naar andere sancties dan schorsen. Nu absoluut niet. Zo gaan we bij Avans niet met elkaar om.”

Excuses aanbieden

De student, die niet aanwezig was bij de zitting en zichzelf dus ook niet kon verweren, liet zich in aanloop naar de zaak nog wel van zijn goede kant zien. Zo kwam hij zelf met de alternatieve sanctie en wilde hij zijn excuses aanbieden aan de beveiliger. “Maar op die afspraak, waarbij hij ook wilde dat de beveiliger hém excuses maakte voor het niet bewaren van afstand, kwam hij vorige week niet opdagen. Dat, in combinatie met zijn afwezigheid nu, zegt een hoop over zijn houding’’, aldus Vogelsangs.

Geen aangeleverde uitzonderingsverklaring

De student gaf aan dat hij een uitzonderingsverklaring bij zich had. Die bleek echter niet ondertekend te zijn door een studentendecaan, wat in het geval van studenten altijd moet. In aanloop naar de zitting leverde de student die ook niet aan.



De Geschillenadviescommissie verklaart het beroep van de student uiteindelijk ongegrond. Hij kan nog wel in beroep gaan bij het College voor Beroep van het Hoger Onderwijs in Den Haag.