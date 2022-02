Gratis tampons en maandverband op Universiteit Utrecht om ongemakken te voorkomen; Avans wil geen pilot starten

Welke vrouw heeft het niet eens meegemaakt? Je bent van huis, wordt onverwachts ongesteld en hebt geen reservetampon of -maandverband meer in je tas. Er zit niks anders op dan met een onderbroek vol wc-papier naar huis te gaan of even snel naar de winkel te lopen. Universiteit Utrecht (UU) speelt hierop in en stelt op verschillende plekken op de universiteit gratis menstruatieproducten beschikbaar. Avans Hogeschool ziet geen reden een pilot te starten.



“Als Universiteit Utrecht vinden we het belangrijk dat studenten en medewerkers zich op hun gemak voelen in onze gebouwen”, schrijft de school. Ze hopen door deze actie het ongemak iets te verlichten.



Avans Hogeschool

Avans Hogeschool gaat niets doen naar aanleiding van het initiatief van de UU. Serge Mouthaan, woordvoerder van de hogeschool, zegt dat er al wel degelijk maandverband en tampons beschikbaar gesteld worden. Hij doelt op de automaten in de gangen waar studenten tampons kunnen kopen. Ook vertelt de woordvoerder dat studenten in nood bij de receptie om menstruatieproducten kunnen vragen.

Dan moet de student alleen nog de route afleggen van het toilet naar de balie terwijl het daaronder blijft stromen. Als er op die dag een man achter de receptie zit, moet de student ook nog eens de drempel over om een tampon of maandverband aan hem te vragen. Is dat dan wel zo handig?

Mouthaan: “Ik kan me voorstellen dat het niet altijd even makkelijk is om maandverband of aanverwante artikelen te vragen.” Menstruatieproducten bij de toiletten beschikbaar stellen, lijkt Avans desondanks niet handig. “De kans bestaat dan dat het product gestolen wordt”, vertelt Mouthaan. “Ik zag dat in het artikel van de UU de vergelijking werd gemaakt met toiletpapier. Dat is wel een verschil in prijsklasse, dus ik denk dat studenten die het wél kunnen betalen misschien de verleiding niet kunnen weerstaan om er dan toch een paar extra mee te nemen.” De woordvoerder ziet geen aanleiding om iets te veranderen, zolang er door studenten of medewerkers niets aangekaart wordt. “Dat neemt niet weg dat het belangrijk is om de producten beschikbaar te stellen. Dat is bij ons bij de balie”, aldus Mouthaan.

Medezeggenschapsraad wil het anders zien

Studentleden van de medezeggenschapsraad zien wel degelijk een probleem in de tot nu toe beschikbare middelen. Zij hebben verschillende studenten gesproken en leverden een argumentatie in bij het College van Bestuur. Wat hen betreft start Avans onmiddellijk met eenzelfde soort pilot als de UU.

Het College van Bestuur heeft het onderwerp in behandeling genomen en schrijft aan Punt: “Natuurlijk vinden het van belang dat studenten en medewerkers zich op hun gemak voelen in onze gebouwen. We vragen ons wel af of het nodig is om op grote schaal menstruatieproducten gratis beschikbaar te stellen. De inzichten van vandaag leiden er niet toe dat we dit een verantwoordelijkheid van de school vinden.” Volgens het College van Bestuur is het niet nodig om een pilot te starten als medewerkers en studenten terecht kunnen bij de receptie en het uit de verkoopautomaten kunnen halen.

Universiteit Utrecht koploper

Het beschikbaar stellen van tampons en maandverband is een initiatief van Lijst VUUR van de Universiteitsraad. “We vonden het bizar dat je naar huis zou moeten als je geen tampon bij je hebt”, vertelt Rémi ter Haar van Lijst VUUR aan de Utrechtse Internet Courant. “Dat wilden we wegnemen. Het mag geen reden zijn dat je als vrouw een werkgroep moet missen, omdat je snel naar huis of naar een winkel moet om tampons of maandverband te halen.”

Het gaat vooralsnog om een pilot. De testfase is in blok drie en vier van dit studiejaar. Daarna kijkt de universiteit of ze hiermee doorgaan.