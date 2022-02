Hogescholen trekken aan de bel over nieuwe basisbeurs

De Vereniging Hogescholen wil snel duidelijkheid over de voorwaarden van de nieuwe basisbeurs. Anders zullen veel studiekiezers vanaf september een tussenjaar nemen, met grote gevolgen voor de krappe arbeidsmarkt.

De basisbeurs keert op zijn vroegst in september 2023 terug. Eerder gaat niet lukken, want het wetsvoorstel is nog niet klaar en de Tweede en Eerste Kamer moeten er dan nog mee instemmen. Ook moet de Dienst Uitvoering Onderwijs zijn systemen aanpassen.

Uitstel

De huidige schoolverlaters moeten dus besluiten of ze in september 2022 willen gaan studeren zonder te weten of ze dan vier jaar lang de basisbeurs mislopen. Als er niet snel duidelijkheid komt over de voorwaarden van de nieuwe studiefinanciering, zullen veel scholieren hun studie een jaartje uitstellen, schreef het HOP in december.

Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen trok gisteren aan de bel bij Radio 1, net als eerder deze maand. Het dreigende uitstel heeft volgens hem een aantal negatieve effecten. De studenten komen bijvoorbeeld een jaar later op de arbeidsmarkt en zullen gedurende hun loopbaan minder geld verdienen. Hij denkt dat dit verlies aan inkomen niet zal opwegen tegen het mislopen van de basisbeurs.

Extra arbeidsmarkttekort

Ernstiger is volgens Limmen dat er over een aantal jaren een enorm extra tekort op de arbeidsmarkt zal ontstaan. “Als een x percentage van de half miljoen hbo-studenten een tussenjaar neemt, komen er op termijn ineens tienduizenden minder afgestudeerden op de arbeidsmarkt.”

Hij erkende dat een dip in de aanmeldingen ook lastig is voor de hogescholen, maar daar is volgens hem wel uit te komen met het ministerie.

Als het goed is komt minister Dijkgraaf vóór 1 april met een brief waarin hij de hoofdlijnen van de nieuwe studiefinanciering schetst.

Wat kan het kabinet doen?

Een echte dip in de aanmeldingen komt er naar verwachting alleen als de nieuwe lichting van september 2022 vier jaar basisbeurs misloopt.

Om dat te voorkomen kan het kabinet besluiten om iedereen die in september 2022 gaat studeren vanaf september 2023 alsnog een volledige basisbeurs toe te kennen. De meeste studenten lopen uit, dus die basisbeurs komt wel op.

Een goedkoper alternatief is om de nieuwe lichting studenten alleen in het eerste studiejaar geen basisbeurs te geven. Ze zullen dan minder snel een tussenjaar nemen.