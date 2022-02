Keuzegids ziet 13 ‘excellente’ masters

Dertien masterstudies van universiteiten en hogescholen zijn ‘excellent’ in de ogen van studenten, meldt de Keuzegids. Maar de redactie betwijfelt of dat genoeg zegt over de kwaliteit van deze opleidingen.

De dertien ‘excellente’ opleidingen (in een gids met 1.200 masters) krijgen van studenten de maximale score op alle onderdelen: inhoud, docenten, toetsing, sfeer en voorbereiding op de loopbaan. In het lijstje staan drie masters van de Vrije Universiteit en drie van de Utrechts-Tilburgse business school TIAS.

De Keuzegids Masters baseert zich sinds 2020 alleen nog op studentenoordelen uit de Nationale Studenten Enquête (NSE). Cijfers over het studiesucces (uitval en studietempo) zijn niet beschikbaar voor masteropleidingen.

Geen totaalscores

“De mening van studenten is zeer waardevol”, meent de redactie, “maar niet genoeg om iets te zeggen over de kwaliteit van de opleiding.” Deze Keuzegids bevat daarom geen ranglijstjes van instellingen en ook geen totaalscores van opleidingen.

Tot 2020 bevatte de Keuzegids Masters nog wel ranglijsten. De redactie kon toen nog gebruikmaken van de oordelen van deskundigen over opleidingen. Die kwamen uit de accreditatie van kwaliteitsbewaker NVAO. Maar tegenwoordig zijn die oordelen niet meer gedifferentieerd. ‘Goed’ en ‘uitstekend’ bestaan niet meer, het is voldoende of onvoldoende.

De huidige studentenoordelen kunnen volgens de redactie zelfs niet worden vergeleken met scores in voorgaande jaren, omdat de vragenlijst van de NSE is herzien. Die vragenlijst is niet van de Keuzegids, maar van de stichting Studiekeuze123. Die verzorgt de enquête in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Universiteiten, hogescholen en studenten praten mee over de vragenlijst.