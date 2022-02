Kunststudenten exposeerden op EuroFabrique 2022 in Parijs: ‘Een surrealistische ervaring’

Ysabel (links) en Sigrid bij hun project

Een groep studenten van St. Joost School of Art & Design was afgelopen week te vinden op EuroFabrique 2022 in Parijs. Dat is een kunstexpositie georganiseerd om te vieren dat Frankrijk een half jaar de voorzitter van de Europese Unie is. Derdejaarsstudenten Ysabel Rumkorf en Sigrid Bannenberg exposeerden met een interactieve installatie om aandacht te vragen voor de versnipperende natuur in West-Europa.

‘’Het was hard werken, intens en een surrealistische ervaring. Het was zó groots, zó plechtig, bijna on-Nederlands. Fransen hechten veel waarde aan statigheid’’, vertelt Sigrid, die samen met Ysabel als derdejaarsstudent New Design & Attitudes vorige week naar de Franse hoofdstad afreisde. ‘’Als we uit het raam van onze expositieruimte keken, zagen we de Eiffeltoren. Bizar.’’

Fragmentatie

Eurofabrique 2022 is een expositie voor vierhonderd Europese kunststudenten van vooraanstaande kunstacademies, waaronder St. Joost School of Art & Design. Studenten uit verschillende Europese landen kwamen naar de hoofdstad van het voorzittende land van de Europese Unie van dat moment. Dat in dit geval Parijs. Eenmaal aangekomen werkten ze samen aan projecten die in het teken staan van Europa. Deelnemers werd gevraagd te reflecteren op het continent en wat Europa voor ze betekent.

Ysabel en Sigrid kozen voor een project dat in het teken staat van de gefragmenteerde natuur in Europa. ‘’De natuur in West-Europa is het meest versnipperd van allemaal. Dat weten we al lang, maar grote projecten om er iets aan te doen komen nooit van de grond’’, aldus de twee Bossche studenten, die daarom een botanische performance installatie genaamd Nature Flying Bye maakten om aandacht voor het onderwerp te vragen. ‘’Fragmentatie werkt heel beeldend en was voor ons een geschikte manier om weer te geven hoe we onze relatie met de natuur opnieuw kunnen vormgeven.’’

Snippers

Hun installatie bestond uit een met tape op de grond gemaakt abstract Europa, met landsgrenzen. Daarin lieten ze ‘snippers’ los die de natuur moest symboliseren. Drie ventilatoren blaasden deze snippers het continent uit, met verdere verspreiding tot gevolg. ”Aan ons en aan het publiek, dat actief mocht meedoen, was het de taak om deze snippers natuur, die door snelwegen en steden steeds meer van elkaar gescheiden worden, te herenigen.”

De snippers

Taal

De twee werkten samen met Franse kunststudenten aan de opdracht. Ondanks een taalbarrière, lukte het de groep toch aardig te communiceren met elkaar. ‘’Zeker met de andere studenten. Met handen en voeten lukte het wel’’, vertelt Ysabel lachend. ‘’Bij de oudere generatie was het lastiger, die waren onzeker over hun Engels. Dat moest een paar dagen groeien.’’

Publiek

Op de expositie kwam een hoop publiek af. En dat was best even wennen voor de Avansstudenten, die tot nu toe grotendeels in coronatijd studeerden en een hoop tentoonstellingen niet door zagen gaan. ‘’Nu kwamen er opeens professionals, curatoren en jong en oud publiek. Het was heel tof om te zien wat ons werk met hen deed’’, vertelt Sigrid opgewekt. Ysabel: ‘’Normaal laten we ons werk zien aan mensen uit onze eigen bubbel. Nu gaven mensen van buitenaf feedback op onze diverse producties. Daar kunnen we heel veel mee.’’



Er werd overigens geen prijs uitgedeeld aan beste productie tijdens de feestelijke expositie. ‘’De focus lag echt op het aanmoedigen van studenten en samenwerken. Een landencompetitie op een expositie over de Europese Unie zou ook niet echt passen’’, besluiten de twee met een glimlach.