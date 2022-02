Lerarenregister nu helemaal dood en begraven

Illustratie: Lotte Verheul

Het kabinet trekt de stekker uit het vrijwillige lerarenregister van de overheid. Er maken weinig leraren gebruik van, terwijl het systeem elk jaar 3,5 miljoen euro kost.

Het plan was ooit om een lerarenregister te maken naar analogie van registers voor zorgmedewerkers en advocaten. Net als die beroepsgroepen zouden ook leraren zich geregeld moeten bijscholen.

Toenmalig staatssecretaris Sander Dekker hoopte dat hbo-docenten later ook in het register zouden komen, maar dat is niet gebeurd. De weerstand bleek zo groot, dat het register helemaal niet van de grond kwam.

De bouw en lancering van het (vrijwillige) register heeft 16 miljoen euro gekost, aldus het ministerie. Daar komen de huidige beheerkosten van 3,5 miljoen euro bovenop. Volgens het ministerie zijn er zo’n 215 duizend leraren en docenten bij het register bekend, terwijl maar vijftienduizend er daadwerkelijk gebruik van maken.

Niet in de lucht houden

SP en SGP dienden samen een initiatiefwetsvoorstel in om het verplichte lerarenregister te schrappen. Op 16 november 2021 heeft ook de Eerste Kamer daarmee ingestemd. Het heeft nu geen zin meer om het vrijwillige register nog in de lucht te houden, meent het kabinet.

Elk jaar behalen zo’n tienduizend hbo-studenten hun diploma aan een lerarenopleiding. Daar komen ongeveer achthonderd universitaire studenten bij die een lerarenmaster hebben gevolgd en vierhonderd die binnen de wo-bacheloropleiding een lerarentraject hebben afgerond (educatieve minor/module).