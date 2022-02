Mondkapje in hoger onderwijs wordt advies

Bron: Gonzalo19 via Pixabay

Van de coronamaatregelen in het hoger onderwijs blijft straks weinig meer over: vrijdag mogen de collegezalen weer helemaal vol en vanaf 25 februari is het dragen van een mondkapje op de campus niet langer verplicht.

“Het land gaat weer open”, zei minister Ernst Kuipers gisteravond op wat voorlopig de laatste persconferentie over het coronavirus is. De ziekenhuisopnames stijgen niet meer zo hard mee met het aantal coronabesmettingen. En dat leidt tot een hoop versoepelingen.

Per direct

De maatregelen worden in fases losgelaten. Mensen mogen in huis per direct weer zoveel mensen ontvangen als ze willen. En het advies om zoveel mogelijk thuis te werken, is nu gewijzigd in: werk maximaal de helft van de werktijd op kantoor.

Vanaf vrijdag

Komende vrijdag verandert er meer. Alles mag weer open tot 1.00 uur en het dragen van een mondkapje en het houden van afstand zijn niet meer verplicht op plekken waar een coronatoegangsbewijs nodig is. Op de campus – waar geen coronatoegangsbewijs nodig is – moet dus nog wel een mondkapje op.

Het isolatieadvies na een positieve test wordt ingekort naar vijf dagen, mits iemand 24 uur lang geen klachten heeft. Er geldt daarnaast geen “bezoekersnorm” meer in bijvoorbeeld de horeca, bioscopen, musea en theaters. Ook zijn grote hoorcolleges met meer dan 75 man weer mogelijk in het onderwijs.

Vanaf 25 februari

Op 25 februari wordt voorlopig de laatste stap gezet. Alle normale openingstijden gelden dan weer en het coronatoegangsbewijs op locaties met minder dan 500 mensen is niet meer nodig. Op plekken waar meer dan 500 mensen bij elkaar komen zonder vaste zitplaats moet iedereen (gevaccineerd of niet) een negatieve testuitslag laten zien.

Anderhalve meter afstand houden, is ook niet meer verplicht. En een mondkapje hoeft alleen nog op in het openbaar vervoer en op de luchthaven “om kwetsbare mensen de mogelijkheid te bieden om veilig te reizen”. Voor het hoger onderwijs is kennelijk een andere afweging gemaakt.

Blij

Studentenorganisaties zijn blij met de versoepelingen. “Voor veel studenten is het onderwijs de afgelopen tijd online geweest. We zijn blij dat daar nu een einde aan komt”, zegt voorzitter van de Studentenvakbond Ama Boahene. Ook Lisanne de Roos, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg is “elke maatregel die fysiek onderwijs beperkt liever kwijt dan rijk”.

De Roos maakt wel een voorbehoud: de schade van de coronacrisis is niet zomaar verdwenen en er zullen ook studenten zijn die het spannend vinden om tussen studiegenoten in een volle collegezaal te zitten. “Voor al die geluiden en zorgen moet ruimte zijn op de onderwijsinstelling: ‘Eind goed, al goed’ gaat voor veel studenten echt niet op”.