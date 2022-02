Protest tegen lage compensatie: 1 cent naar DUO

Illustratie: Elmarye Aaij

Meer dan 1.700 studenten hebben een symbolisch bedrag van 1 cent overgemaakt naar DUO. Daarmee vragen ze aandacht voor de “te lage compensatie” voor de misgelopen basisbeurs.

De actie is zaterdag op touw gezet door protestbeweging #nietmijnschuld. Daar zitten de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en FNV Young & United achter.

“Studenten voelen zich machteloos en willen wat van zich laten horen”, zegt LSVb-voorzitter Ama Boahene over het protest. De bond wil laten zien hoeveel studenten ontevreden zijn over de kabinetsplannen. In het coalitieakkoord is 1 miljard euro opgenomen voor de “tegemoetkoming” van de leenstelselgeneratie. Dat komt neer op zo’n 1.000 euro per student, terwijl een (uitwonende) ‘pechstudent’ minstens 14 duizend euro aan basisbeurs misloopt.

Het is de bedoeling dat DUO door de actie wordt overstelpt met werk, omdat de 1 cent die studenten overmaken van hun uitstaande schuld moet worden afgetrokken. “We hopen dat DUO bij het ministerie aan de bel moet trekken en dat onze zaak op die manier op de agenda blijft staan bij de mensen die erover gaan”, aldus Boahene.

Bloemrijke omschrijvingen

Toch leidt de actie bij DUO nog niet tot grote problemen. Een woordvoerder van DUO zegt dat de overboekingen even apart worden gezet; niet in de laatste plaats omdat de juiste gegevens vaak ontbreken om de cent van een schuld af te trekken.

DUO heeft inmiddels 1.737 centen binnen met soms “bloemrijke omschrijvingen”, zegt de woordvoerder. Ze heeft er “alle begrip voor” dat de studenten met een ludieke actie aandacht vragen voor hun zaak. Maar uiteindelijk is DUO niet de partij die invloed heeft op de besluitvorming.

Miljarden en miljarden

De terugstortactie is slechts een van de protesten van de ‘pechstudenten’. Begin deze maand gingen ze in Amsterdam de straat op om te demonstreren.

Het leidt vooralsnog niet tot extra geld voor studenten. Een meerderheid van de Eerste Kamer steunde deze week een motie die het kabinet oproept om studenten zonder basisbeurs meer tegemoet te komen. Maar premier Rutte hield in dat debat vol dat niet elke student gecompenseerd kan worden, want “dat kost echt miljarden en miljarden”.