Rechtenstudent Nicolas is lijsttrekker voor Forum voor Democratie in Eindhoven: ‘Nooit meer terug naar een avondklok’

Nicolas Knoester

Nicolas Knoester, eerstejaarsstudent HBO-Rechten in Den Bosch, is bij de komende gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker voor Forum voor Democratie in Eindhoven. Politieke ervaring heeft hij niet, enthousiasme en een ongezouten mening over onder meer de coronamaatregelen wel. “Ik ben niet verantwoordelijk voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Daar zijn mensen zelf verantwoordelijk voor.“

Met achttien jaar al lijsttrekker zijn van een partij in een grote gemeente als Eindhoven: dat is best bijzonder, ziet ook Nicolas in. Toen Forum voor Democratie hem een tijdje geleden voordroeg als lijsttrekker, kwam dat dan ook als een verrassing. “Ik zie het als een eer en vind het tot nu toe geweldig. Het praten met partijgenoten en vrijwilligers is heel leuk”, aldus de eerstejaars, die zich afgelopen zomer beschikbaar stelde bij Forum. Daarna volgde selectiegesprekken, met een eerste plek op de kieslijst tot gevolg. “Blijkbaar heb ik dat goed gedaan.”

Coronamaatregelen

Een partijprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen presenteerde Forum in Eindhoven nog niet. Wel kan Nicolas al verklappen dat zijn partij wil dat Eindhovenaren in de toekomst niet van het gas gaan, er een gekozen burgermeester moet komen, ze zijn voor bindende referenda en de gemeente moet zo snel mogelijk af van de geldende coronamaatregelen. En daar ook niet op handhaven. “Nu niet, maar ook niet in de toekomst als ze misschien toch weer terugkeren”, zegt Nicolas, daarmee doelende op de afschaffing van de meeste regels. “Er is twee jaar afgepakt van studenten. We willen nooit meer terug naar een situatie met een avondklok of gesloten horeca. Alles moet openblijven.”

Bovenstaande thema’s zijn in veel gevallen geen onderwerpen waar een gemeente zelf beleid op maakt. Dat zijn besluiten die landelijk worden gemaakt. “Maar op gemeenteniveau krijg je er ook mee te maken, daarom maken wij er ons hard voor.”

‘Gezondheid eigen risico’

Dat veel coronamaatregelen worden ingevoerd om kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen tegen het virus, vindt Nicolas klinkklare onzin. Volgens hem zijn Nederlanders vergeten ‘rationeel na te denken’. “Voor een virus dat voor veel mensen niets meer is dan een griepje, sloten we een enorm grote groep twee jaar af van het leven. Die jaren krijgen ze nooit meer terug”, vindt Nicolas, die geen boodschap heeft aan personen met een kwetsbare gezondheid. “Hun gezondheid is hun eigen verantwoordelijkheid. Risico’s horen nu eenmaal bij het leven. Als je in de auto stapt, loop je ook het risico op een ongeluk. Als je weet dat je kwetsbaar bent, kan je het risico besmet te raken minimaliseren door binnen te blijven. Ik ben niet verantwoordelijk voor hun gezondheid, en zij ook niet voor die van mij.”

‘Risico’s horen nu eenmaal bij het leven. Als je in de auto stapt, loop je ook het risico op een ongeluk’

Positieve reacties

De standpunten van Forum voor Democratie komen de partij vaak op kritiek te staan, net als uitspraken van landelijke partijleider Thierry Baudet en partijgenoten. Van hun uitspraken, die veel mensen als schokkend, homofoob en fascistisch beschouwen, ligt de Avansstudent niet wakker. “Ik sta volledig achter die uitspraken en de partijstandpunten. Ik ben niet voor niets lid”, zegt Nicolas, die in zijn eigen omgeving en op Avans uitsluitend positieve reacties ontving op zijn lijsttrekkerschap. “Dat had ik niet verwacht, ik hield rekening met negatieve reacties. Dat risico calculeerde ik in.”



Uitsluiting

Als het aan Nicolas ligt, haalt zijn partij bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in zijn stad tenminste drie en het liefst vijf zetels. Dan kunnen ze “een nodig tegengeluid bieden dat nu mist in de gemeente Eindhoven”. Toch is het nog maar de vraag of de partij dan ook daadwerkelijk iets kan betekenen, aangezien veel partijen Forum op voorhand al uitsluiten om mee samen te werken. “Dat vind ik hypocriet. Als ze dat voor de verkiezingen al zeggen, nog voordat ze ons kennen, vind ik dat niet terecht. Ze mogen het doen, maar het is wel hypocriet.”



Zijn gebrek aan politieke ervaring is volgens Nicolas niet per se een nadeel. En anders maakt hij het wel goed met zijn enthousiasme om de lokale politiek in te gaan. ‘Ik zie het als een uitdaging en die ervaring doe ik op tijdens het proces. Om ergens te komen, moet je soms ook vallen. Daar ben ik niet bang voor”, besluit de student.

De komende tijd stelt Punt verschillende studenten aan je voor die verkiesbaar zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart.