Student in het buitenland: Joanna leeft haar droom in Spanje

Joanna poseert voor haar stageplek

Joanna Kamphuis, laatstejaarsstudent Biobased Technology and Chemistry in Breda, woont voor een half jaar in Barcelona. Ze loopt haar afstudeerstage in de Spaanse stad . “Het is echt een geweldige ervaring.”

De student startte op 31 januari haar stage aan de Universitat Ramon Llull, Institut Quimica de Sarria in Barcelona. “Ik zit hier op een fijne plek. De studenten en mijn collega’s zijn ongeveer van dezelfde leeftijd als ik. Daarnaast spreekt hier iedereen gewoon goed Engels en dat is niet vanzelfsprekend bij een buitenlandstage.”

Grote droom

Joanna is half Catalaans. Ze heeft dan ook veel familieleden in Spanje wonen. “Daarom had ik al vanaf het begin van mijn studie bedacht om op z’n minst één stage in Barcelona te lopen. Uiteindelijk werd dat dus mijn eindstage.” De droom van de Chemiestudent kwam uit: werken in lab.

“Een plek vinden was nog een heel avontuur”, vertelt Joanna. “Avans had namelijk al Chemiestudenten die naar de universiteit in Barcelona zouden gaan en er was geen plek meer voor mij.” Dat accepteerde de ze niet. Vier maanden lang mailde zij verschillende docenten van de universiteit met de vraag of er toch nog een plekje voor haar was. Dat leverde niets op. Uiteindelijk kon ze op het laatste moment bij een andere universiteit terecht. “Gelukkig, want ik had niet lang de tijd meer om de deadline te halen.”

Autisme

Naar het buitenland vertrekken was voor de student een grote stap, ze heeft namelijk autisme. “Door de jaren heen heb ik behoorlijk wat methodes weten te ontwikkelen zodat mijn autisme geen grote problemen veroorzaakt. Daarbij ben ik nu nog wel in een bekende omgeving, want ik logeer bij mijn opa en ik ken de stad. Dat scheelt. Als ik bijvoorbeeld in Londen stage had moeten lopen, was dat moeilijker geweest.”

Joanna krijgt door haar beperking op een andere manier begeleiding tijdens haar stage in het buitenland. “Ik heb een mentor zoals elke student. In plaats van dat ik hem elke week een mail stuur en hem maar een keer zie, hebben we afgesproken dat we eens in de twee á drie weken een meeting houden. Daarnaast hou ik hem schriftelijk meer op de hoogte dan gewoonlijk. Dat is ook omdat ik bij mijn vorige stage wat misverstanden had. Zo proberen we dat te voorkomen.” Ook heeft de Chemiestudent buiten school om een begeleider die haar helpt om te gaan met bepaalde situaties.

Met deze maatregelen heeft Joanna niet het gevoel dat het hebben van autisme haar ergens in belemmert. “Het was een heel proces om dit punt te bereiken en ik heb nog steeds moeite met bijvoorbeeld groepsopdrachten. Dan kan het bij mij gewoon verkeerd lopen. Dat gebeurt nou eenmaal en dat moet ik nog gewoon blijven oefenen. Misschien dat ik dat over een paar jaar ook onder de knie krijg.”

Cultuur verschillen

Als studenten naar het buitenland vertrekken, krijgen ze te maken met een andere cultuur en andere gewoontes. Volgens Joanna is dat leuk, maar tegelijkertijd ook uitdagend. “In Nederland lunchen ze bijvoorbeeld rond twaalf uur. In Spanje is dat pas rond drie uur en daardoor is het avondeten ook heel laat. Dat vind ik wel grappig.” De student zegt ook dat ze volop geniet van de warme cultuur.

Tips

Joanna vindt haar verblijf in Spanje een fantastische ervaring. “Als een student twijfelt over een buitenlandstage, adviseer ik ze om te gaan. Zorg wel dat je goed geïnformeerd bent over het land en dat je naar een plaats gaat waar ze goed Engels spreken. Hou er rekening mee dat een buitenlandstage geld kost. In Nederland krijg je een vergoeding voor je stage. Naar het buitenland gaan betekent betalen in plaats van verdienen. Als dat allemaal goed gaat, dan zeker doen!”