Stage lopen of afstuderen buiten Europa binnenkort weer mogelijk

Illustratie: Lotte Verheul

Goed nieuws voor studenten die voor hun studie naar een land buiten Europa willen. De coronasituatie in een land is niet langer leidend voor de kleur van het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Avans volgt dat reisadvies. Is een land groen of geel, dan kunnen Avansstudenten op korte termijn afreizen zolang er verder geen andere gezondheids- en veiligheidsrisico’s zijn.

Als je voor je minor, stage of afstuderen naar een land buiten Europa wil, kan je dat doen als een land een groen of geel reisadvies heeft op de site van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar kan je je land van voorkeur invoeren.



Rood of oranje reisadvies

Avans biedt geen ondersteuning aan studenten die naar een land met een oranje of rood reisadvies willen afreizen. Voorbereidingen treffen om toch naar een land met een oranje of rood reisadvies te gaan, is volledig op eigen risico. Stage- en afstudeerverzoeken naar deze landen worden niet toegekend en academies en de Student Informatie Balie ondertekenen geen verzoeken.



Wil je meer informatie over een verblijf in het buitenland tijdens je studie? Kijk dan op Goingabroad.avans.nl.