Student Rosemarijn is finalist Miss Beauty Gelderland: ‘Ik ben meer een jongensmeisje, geen meisjemeisje’

Castingfoto Rosemarijn

Rosemarijn Koopmans, derdejaarsstudent Social Work in Breda, wordt misschien wel de volgende Miss Beauty Gelderland. Samen met negentien andere kandidaten zit ze in de finale van de missverkiezing. De 24-jarige student is zelf totaal verrast dat ze zo ver is gekomen.

“Twee oud-winnaressen hadden me gescout via Instagram. Ze nodigden me uit om naar de castingdag te komen. Toen wist ik nog niet zo zeker of ik daar wel zin in had”, vertelt Rosemarijn. Nadat haar vrienden haar pushten om toch te gaan, besloot ze deel te nemen aan de missverkiezing. ”Ik trok mijn stoute schoenen aan en ging naar de castingdag.”

De dag bestond uit een bikini- en voorstelronde. Bij het kennismaken moest Rosemarijn niet alleen vertellen wie ze was en wat ze deed, maar ook waar ze voor stond. “We kregen de vragen in het Engels. Dat vond ik persoonlijk best pittig, omdat ik daar helemaal niet goed in ben. Gelukkig ging het redelijk prima.” Op de castingdag van Rosemarijn deden honderd vrouwen mee aan de selectie. Van de honderd bleven er twintig finalisten over, waaronder Rosemarijn.

Geen meisjes meisje

De student had nooit gedacht aan een missverkiezing mee te doen. “Ik ben meer een jongensmeisje, geen meisjemeisje”, vertelt ze lachend. Het is voor Rosemarijn dan soms ook even wennen. “Een groep vrouwen bij elkaar is best hectisch. Ik ben zelf heel nuchter, dus bij de opdrachten denk ik vaak: dat komt wel. Andere meiden reageren daar dan heel hysterisch op. Dat merk je dan ook in de groepsdynamiek.” Desondanks vindt ze de hele ervaring – en vooral de fotoshoots – heel erg leuk om te doen.

De missen krijgen tijdens het traject allerlei opdrachten. Denk aan een make-uptutorial en een catwalkfilmpje opnemen. Ook zetten de finalisten zich in voor een goed doel. Rosemarijn doet dat voor de Linda Foundation. “Ik werk bij een supermarkt. Naast de flessenautomaat heb ik een kraampje neergezet waarbij mensen hun statiegeldbon kunnen doneren”, aldus de studente. Daarnaast moeten de missen zichzelf continu promoten om meer naamsbekendheid te krijgen.

Stevig in je schoenen staan

“Een aantal jaar geleden was ik dit avontuur zeker weten niet aangegaan”, vertelt Rosemarijn. Volgens de studente moet een kandidaat zeker in de schoenen staan. Door haar opleiding Social Work is Rosemarijn veranderd in een zelfverzekerde jonge vrouw. “Ik was voor mijn studie een steen. Ik toonde geen emoties, want die bestonden niet. Terwijl ik intussen heel onzeker was over bijvoorbeeld mijn lengte. Mensen hebben me op straat aangesproken op de meest lelijke manieren die er zijn. Dat raakte me, maar nu heb ik op mijn opleiding geleerd mezelf te accepteren zoals ik ben. Dus in plaats van me sterk voor te doen, omarmde ik mijn kwetsbaarheid en werd ik daadwerkelijk zelfverzekerd.”

Uitdaging

Ondanks haar nuchtere houding en zelfvertrouwen, heeft Rosemarijn een grote uitdaging die ze tijdens de missverkiezing aan moet gaan. “Ik vrees echt voor die dansgeografie die we uit ons hoofd moeten leren. Ik ben helemaal niet zo goed in dansen, laat staan op hakken. Dat vind ik spannend. We zullen na de finale zien of het me is gelukt.”



Als de coronamaatregelen het toelaten, vindt de finale op 26 februari plaats. De exacte invulling van het programma is nog niet duidelijk.