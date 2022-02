Studenten over hun online stage-ervaring: ‘Ik ben één keer op locatie geweest om mijn pasje op te halen’

Stage lopen, kan best pittig zijn. Ineens moet je veertig uur in de week als groentje aan de slag binnen een bedrijf. Het is een periode waarbij je een voorproefje van het werkleven krijgt. Maar hoe is het om de stageperiode volledig online te doorlopen? Bereidt zo’n stage je wel goed voor op de praktijk? Lonneke Sturme en Sasha Koevoets, laatstejaarsstudenten Communicatie, delen hun ervaringen.

“Op een schaal van nul tot honderd, zou ik zeggen dat ik zeventig procent van de echte stage-ervaring heb gehad”, vertelt Sasha. Hij liep zijn afstudeerstage bij de gemeente Rotterdam. De student onderzocht hoe medewerkers communicatie kunnen inzetten om de betrokkenheid rondom diversiteit en inclusie te vergroten.

Het was in eerste instantie niet de bedoeling dat de stage van Sasha volledig online zou zijn. Toen het thuiswerkadvies werd aangescherpt, veranderde de situatie. “Ik ben één keer op locatie geweest om mijn pasje op te halen om de gebouwen van de organisatie binnen te komen. Ik heb het pasje uiteindelijk nooit gebruikt, want ik ben er nooit meer fysiek geweest.”

Daar baalt de student van, voor hem voelde het niet alsof hij echt aan het werk was voor de organisatie. “Bij de gemeente Rotterdam zitten mensen die daar al twintig jaar werken. Die weten hoe alles eraan toegaat, maar ondanks mijn fijne stageperiode, weet ik dat gewoon niet. Ik zit thuis in Breda en werk voor de gemeente Rotterdam. Dus ik zit hier gewoon aan de andere kant van de rivier mijn werk te doen”, vertelt de student grappend.

Voor Lonneke was het vanaf begin af aan duidelijk dat zij haar stage online zou volgen. Haar vorige stage was dat ook al, dus ze wist waar ze zich op moest voorbereiden. Zij ging aan de slag bij Zolder, een cybersecurityonderneming in Zevenbergen. Het bedrijf helpt midden- tot kleinbedrijven zich beter te beveiligen tegen cybercriminaliteit.

Lonneke moest tijdens haar stage onderzoeken hoe de speciaal ontwikkelde app meer gebruikers zou krijgen. “Ik vind een online stage op zich geen groot probleem, maar je kan wel in een sleur terecht komen,” vertelt de studente. “Daarom werkte ik met een medestudent een keer per week op Avans. Je kan dan met iemand sparren en je ziet even een andere omgeving dan je kamer.”

Ook tijdens de harde lockdown bleef Lonneke stug naar school gaan om te werken. “Het mocht officieel alleen als je thuissituatie niet oké was. Ik leef in een studentenhuis in een kamer van twaalf vierkante meter, dus dat is niet de beste werkplek. Ik heb daar meteen gebruik van gemaakt.”

Stage-ervaring

Sasha en Lonneke hadden de stageperiode toch liever fysiek gevolgd. Sasha: “Mijn meeloopstage in 2019 was wel helemaal fysiek en dat was wel een andere ervaring. Ik werkte elke dag en zag iedereen. Daar heb ik wel het gevoel dat ik een voorproefje van het werkleven heb gehad.”

Lonneke vult de student aan: “Ik zou wel fysiek kiezen, dan zit je er pas goed in. Op mbo had ik wel stage waarbij ik naar kantoor moest. Dat was niet altijd even leuk, want het is gewoon zwaar. Je gaat van een paar lesuren in de week naar veertig uur stage, dus dat is wel vermoeiend. Maar dan beleef je wel echt de sfeer in het bedrijf. Dat is nu wel anders.” Desondanks zijn de studenten blij met de stage-ervaringen die zij hebben opgedaan.

Voordelen

De laatstejaars denken dat deels thuiswerken en deels op kantoor, de beste combinatie is. “Ik heb last van ADHD”, vertelt Sasha, “Op kantoor zou ik snel afgeleid raken en na twee uur helemaal gaar zijn.” Nu had de student minder prikkels.

Lonneke genoot van de vrijheid. “Je kan je dag bijvoorbeeld zelf indelen. Ik ben het meest productief in de middag en avond, dus ik had gewoon mijn to do’s voor een dag en als ik die afgerond had dan was ik ook voor mijn gevoel klaar.” Zij denkt dat dat beter werkt dan acht uur op kantoor te zitten.

Voorbereid op het werkleven

Sasha voelt zich goed voorbereid op het werkleven, maar dat ligt voornamelijk aan zijn stageplek. “Ik werd er continu bij betrokken. De lijntjes waren heel kort”, vertelt de student die voor de tweede keer zijn afstudeerstage volgde. “Bij mijn eerste stage was ik na drie maanden gestopt. Dat was ook online en daardoor werkte het gewoon niet. Ik kon mijn stagebegeleider niet bereiken. Het duurde soms wel een week voordat ik reactie had.” Volgens Sasha is het bij een online stage belangrijk om die korte lijntjes te hebben. Daardoor denkt hij nu goed voorbereid te zijn.

“Ik denk dat ik wel klaar ben voor het werkende leven”, aldus Lonneke. Zeker weten doet ze het niet, maar ze heeft vertrouwen. “Ik heb namelijk geen idee hoe het er zonder corona had uitgezien en hoe het was geweest om 40 uur op kantoor te zitten. Maar ik zie het juist als een mooie uitdaging om dat dan ter plekke te leren te kijken hoe het dan werkt. Dus ik ben er niet bang voor, maar ik heb er juist veel zin in!”