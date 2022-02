Studenten schieten weinig op met compensatie hoge energiekosten

Illustratie: Joris Habraken

Lang niet alle studenten profiteren van de overheidssteun voor de sterk gestegen energieprijzen. Het kabinet erkent dat het geld “niet uitsluitend” terechtkomt bij wie dit het hardst nodig heeft.

Bewoners van onzelfstandige kamers in grote complexen, in de regel studenten en ouderen, hebben weinig voordeel van de kabinetsmaatregelen om de stijgende energieprijzen te dempen. Dat erkent het kabinet in antwoord op Kamervragen van BoerBurgerBeweging.

Zo komt er een extra korting van 265 euro op de energiebelasting voor woningen en woningencomplexen, maar wie binnen zo’n complex geen eigen aansluiting heeft, schiet daar weinig tot niets mee op.

Geen maatwerk

Om de stijgende energieprijzen te compenseren heeft het vorige kabinet gekozen voor generieke maatregelen. Maatwerk was op de korte termijn sowieso niet mogelijk, staat in de antwoorden, en zelfs op de langere termijn zou het moeilijk uitvoerbaar zijn, vanwege de grote verschillen tussen de energierekeningen van huishoudens.

Daarom heeft het kabinet de gemeenten 150 miljoen euro gegeven om huishoudens te ondersteunen die in “energiearmoede” leven. De gemeenten moeten zelf bedenken hoe ze dat geld verdelen.

Daarnaast krijgen huishoudens met een laag inkomen een eenmalige tegemoetkoming van 200 euro voor de gestegen energierekening: daar heeft het kabinet in totaal 200 miljoen euro voor uitgetrokken. Of studenten daarvoor in aanmerking komen zal blijken uit het wetsvoorstel, dat het kabinet nog moet indienen.