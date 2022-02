Studeren en afstuderen in coronatijd: zo beleven eerste- en vierdejaars dit jaar hun tijd op Avans

De eerste- en laatstejaarsstudenten die Punt dit collegejaar volgt.

Wij mogen dan wel klaar zijn met het coronavirus, het coronavirus is voorlopig nog niet klaar met ons. Iedere Avansstudent heeft er nog mee te maken. Zo zijn er nog steeds online lessen en zal dit nog geen standaard collegejaar zijn. Hoe vergaat het eerstejaarsstudenten? En de vierdejaarsstudenten die dit jaar hopen af te studeren? Ook daar gaat veel anders dan gebruikelijk. Punt volgt dit studiejaar een groepje van vier studenten die hun tweede periode net hebben gehad.

Jordy van den Heuvel, eerstejaarsstudent Associate Degree Management in Den Bosch

‘’Ik heb eigenlijk maar weinig tijd om te praten, want ik ben druk bezig met het voorbereiden van sollicitatiegesprekken voor een stage’’, vertelt Jordy van den Heuvel, eerstejaarsstudent AD Management in Den Bosch. ‘’Die komen er binnenkort aan en ik heb nog geen plek. Mijn droomstage zou bij een evenementenbureau zijn. Daar is altijd werk, behalve nu door Corona even wat minder natuurlijk.’’

Saai en eentonige lockdown

Jordy werkt samen met een studiegenoot op de eerste verdieping bij Avans aan de Statenlaan. Weken kon de student dat niet vanwege de lockdown. ‘’Een saaie, eentonige periode. Ik heb veel voor school gedaan, gewerkt en Netflix gekeken’’, blikt hij terug op de horeca- en schoolsluiting die tot begin januari gold. ‘’De online lessen bevielen eigenlijk wel. Het was goed geregeld en te volgen. Bij sommige vakken was het soms wel lastig om me te concentreren, en de verbinding was niet altijd goed. Maar voor de rest was het prima.’’



Alles gehaald

De eerstejaars volgt een Associate Degree-opleiding, wat inhoudt dat je niet fulltime studeert. Dat deed hij eerst ook bij Fontys, waar hij Commerciële Economie probeerde. ‘’Maar bij Avans had je meer opties. Voor mij is een AD-opleiding een goede keus. Zo heb ik ook tijd om te werken’’, vertelt Jordy, bij wie Avans tot nu toe prima bevalt. ‘’Ik heb al mijn vakken en tentamens gehaald, het gaat goed. Dat hoop ik zo voort te zetten. Mijn doel is om alles in een keer te halen.’’

Een gevolg van het deeltijdstuderen – en wat alleen maar is versterkt door de coronamaatregelen – is dat Jordy nog niet echt een band met al zijn studiegenoten heeft. Dat brengt hem gelijk op een minpunt aan Avans: een introductie ontbrak. ‘’Ja, we hadden een middag activiteiten. Maar bij Fontys, waar ik ook introductie had in coronatijd, hadden we veel meer. Dat vind ik wel jammer’’, zegt Jordy. ‘’Ik hoop dat ik die band dit jaar nog opbouw, maar ik ga binnenkort op stage. Dus zoveel ben ik hier ook niet meer.’’

Femke Nieuwstraten, laatstejaarsstudent Fysiotherapie in Breda

Femke Nieuwstraten, vierdejaarsstudent Fysiotherapie, heeft geen tentamens gehad. “Wij krijgen opdrachten, zoals een website maken voor het vak Voeding en Bewegen. We moesten een cliënt zes weken lang trainen en een voedingsschema maken. Dat moest je dan op een leuke manier brengen via bijvoorbeeld Instagram of een website”, vertelt Femke. Voor haar gevoel gingen alle opdrachten – in totaal drie – haar goed af.

“Nu s het tijd voor rust. Even helemaal niks doen. Heerlijk”, verzucht Femke, die een week vrij is voordat ze aan haar stage begint. Een half jaar lang gaat ze aan de slag bij een fysiopraktijk. “Het wordt dan echt heel druk. Je moet flink schakelen. Normaal ga je twee dagen naar school en de rest van de tijd besteed je aan je onderzoek. Straks is het vier dagen volop aan de bak.” Ondanks de aankomende drukte, is de student blij om weer fysiek aan de slag te gaan.

Een eenzaam kerstdiner

Onderzoek

Het afstudeeronderzoek wordt bij de opleiding Fysiotherapie niet gekoppeld aan de stage. Studenten krijgen een jaar de tijd om onderzoek te doen. Femke doet dat met een medestudent. Ze onderzoeken hoe de Bredase wijk Hoge Vucht actiever gemaakt kan worden. “Tot nu toe was het rustig, dus we hebben het afgelopen half jaar flinke stappen gezet in het onderzoek. Daarom kan ik het vanaf nu rustiger aan doen. Allen nog maar de puntjes op de i zetten”, aldus Femke.

Terugblik

De student kijkt tevreden terug op de afgelopen maanden. Ze heeft geen vertraging opgelopen en alles loopt nog volgens schema. De enige tegenslag waar Femke mee te maken had, was dat ze voor de tweede keer met corona besmet raakte. Ze werd daar goed ziek van, waardoor ze haar deadlines niet leek te halen. “Doordat ik zo ziek was, heb ik twee weken bijna niets gedaan. Dat moest ik allemaal weer inhalen, dus ik moest echt een tandje bijzetten”, vertelt de student.

Ook verliepen de feestdagen net iets anders dan gepland. “Ik heb kerst in quarantaine gevierd. Dat was erg eenzaam op mijn kamertje. Mijn moeder probeerde het nog leuk te maken door lichtjes en versiering bij het eten te doen. Dat was wel lief, maar het is natuurlijk niet hoe je je kerst voorgesteld had.” Met nieuwjaar was Femke weer de oude en kon ze het samen met vrienden vieren.

Daniël Gouw, eerstejaarsstudent Accountancy in Breda

Met een flinke dosis positiviteit slaat Daniël Gouw, eerstejaarsstudent Accountancy, zich door de coronaperiode heen. Het studeren gaat lekker en hij ligt op koers om zijn doel voor dit jaar glansrijk te bereiken.

“De tentamens zijn net voorbij, dus dat is lekker. Ik hoor van anderen dat ze de opleiding zwaar vinden, maar voor mij valt de studielast mee. Misschien ben ik een makkelijke leerling”, vertelt hij lachend. Het doel van Daniël is nog steeds het halen van zijn propedeuse. “Het zou echt leuk zijn als dat lukt, dan wordt het een klein feestje.” Reistijd

De reistijd van Zeeland naar Breda begint de eerstejaarsstudent wel steeds meer tegen te staan, zeker de terugreis. Maar voorlopig blijft hij nog thuis wonen. “Op kamers gaan, vind ik weggegooid geld. Het is echt onbetaalbaar.” Daniël heeft wel een bijbaan, maar het geld dat hij daarmee verdient, wil hij gebruiken om zijn rijbewijs te halen. Lenen wil de student niet, ook niet voor zijn opleiding. “Het lijkt me niet fijn om later een groot bedrag te moeten afbetalen. Bovendien is het leenstelsel een zooitje. Dat studenten nu gecompenseerd worden, vind ik helemaal terecht, maar ik ben benieuwd hoe dat loopt. Er is nog veel onduidelijkheid over.” Persoonlijke groei

Ondanks de coronabeperkingen, blijft de Zeeuwse student positief. Hij bedenkt steeds nieuwe doelen om bezig te blijven. “Ik hou me bezig met persoonlijke groei. Zo heb ik me voorgenomen om nieuwe dingen te doen en elke dag een besluit te nemen. Dat kan iets groots zijn, maar ook iets heel kleins. Ik bepaalde bijvoorbeeld laatst wat we gingen eten. Dat werd rijst met kip, want dat vult lekker.”

Jumbo

Maar ook grotere beslissingen schuwt hij niet, zoals het overstappen naar een andere baan. “Ik werk nu bij Burger King en daar is in de twee jaar tijd dat ik er aan de slag ben veel gebeurd en niet veel veranderd. Daarom vind ik het zelf tijd voor verandering. Ik heb gesolliciteerd bij de Jumbo. Mijn zus werkt daar en het kassateam bestaat uit alleen maar meiden. Dat leek me wel gezellig!”

Taylor Swift

Uiteindelijk wil Daniël aan de slag als administratief medewerker om alvast een netwerk op te bouwen. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen, vindt hij. Maar hij heeft ook nog een andere droom: in een cd-winkel werken. “Iedere dag cd’s sorteren, lijkt me heerlijk en ik ben weg van muziek. Taylor Swift is mijn favoriet en laatst heb ik Sam Fender nieuw ontdekt, ook heel leuk.”

Daniël: “Zoals je merkt, blijf ik positief en focus ik op mijn doelen. Dat is ook meteen mijn tip voor studenten die het zat zijn: stel jezelf een doel en probeer iedere dag iets nieuws. Zo houd je jezelf tevreden. En heel belangrijk, geniet van de kleine dingen. Denk aan een warme douche of een lekker theetje, het kan van alles zijn.”

Daphne van de Langenberg, laatstejaarsstudent Accountancy in Den Bosch

Daphne van de Langenberg

Laatstejaarsstudent Accountancy Daphne van de Langenberg had een zware tentamenperiode. Ze moest onder andere een landelijk examen doen. “Dat is een tentamen dat zes uur duurt, verspreid over twee dagen. Dat heeft ook nog eens vijf dagen voorbereidingstijd. Je bent eigenlijk zeven dagen non-stop bezig.” Daarnaast had de student nog een herkansing openstaan en nog een ander tentamen. Een pittige periode.

“Ik ben blij dat ik nu weer eventjes kan ademhalen”, lacht Daphne. Ze heeft tijdens de tentamenperiode elke dag van half zeven tot negen uur geleerd. Ging om tien uur weer naar bed, om de volgende dag weer net zo hard aan de slag te gaan. Dat deed Daphne ook in het weekend. Daarom is ze tevreden, de student weet dat ze alles heeft gegeven.

Ondanks de stress, vond Daphne het landelijk examen ‘een hele gave ervaring’. De lesstof van de afgelopen vier jaar wordt tijdens het tentamen getoetst. Dat gaf Daphne adrenaline om door te gaan. “Je bent dan bezig met een casus, zoals in het echte werkleven, dat is wel echt tof om te doen.” Nu de adrenaline is uitgewerkt, merkt de studente dat ze gesloopt is en het tijd is voor rust. “Ik ben wel een soort van ingestort en moet bijslapen, want het heeft gewoon echt veel energie gekost.”

Lockdown

De lockdown kwam voor Daphne als een klap. “Ik wist dat ik een drukke periode tegemoet ging, daarom had ik in de eerste week van de lockdown een vakantie voor mezelf gepland met allemaal leuke dagjes uit. Dat ging dan niet door en dat vond ik lastig. Het voelde alsof de leuke dagen die ik een soort van had opgespaard, van me werden afgepakt. Ik baalde.” Uiteindelijk gebruikte ze haar geplande vrije dagen om alvast te beginnen met leren.

Doelen

Daphne had in het begin van het jaar het doel minder te stressen en meer te genieten. Ze noemde zichzelf een stresskip. “Inmiddels heb ik geleerd dat stress iets is wat gewoon bij mij hoort en dat het ook wel goed is. Ik denk niet dat het ooit gaat veranderen, maar nu bewaar ik wel de rust. Dat is wel fijn”, vertelt de laatstejaarsstudent trots. “Ik merk dat ik ook echt aan het genieten ben van mijn laatste keren op Avans.” Het aankomende half jaar gaat Daphne met een klasgenoot aan de slag bij een accountancybedrijf. Samen gaan ze bij een klant van het bedrijf een afstudeeropdracht doen.