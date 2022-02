Thijn zitskiet in Zwitserland voor de medailles én tocht naar de Paralympische Spelen

Thijn Speksnijder (links) met zijn gewonnen zilveren medaille

Thijn Speksnijder, derdejaarsstudent Werktuigbouwkunde in Den Bosch, is deze week actief op Europacup in het Zwitserse Veysonnaz. De zitskiër doet op meerdere disciplines mee en boekte dinsdagmiddag op de besneeuwde piste zijn eerste succes.

Wat later dan de afgesproken 15:00 uur joint Thijn het Teams-gesprek, met zijn haren aardig verwilderd. ‘’Sorry, ik kom nét van de piste af en heb dus ook pas net mijn helm afgezet’’, vertelt hij verontschuldigend. Aan de onderkant van het scherm is een rood lint te zien, waarna hij laat zien waar het aan vast zit: een zilveren medaille. ‘’Net gewonnen tijdens de Super G! Dat ik het podium haalde, is vrij uniek. Het is pas mijn derde podiumplek op dit niveau en ik verwachte er buiten te vallen. Er deden drie goede andere sporters mee, maar die maakten een paar onnodige foutjes. Echt heel gaaf dat ik deze medaille heb, want hier train ik hard voor.’’



Vrij

De derdejaarsstudent is sinds zijn geboorte deels verlamd, waardoor hij 1 been niet kan bewegen en zijn andere een beetje. Dagelijks zit hij in een rolstoel, maar dat weerhield hem er niet van sportief bezig te zijn. Al kwam dat vooral door zijn ouders. ‘’Dat zijn fanatieke wintersporters, zij wilden dat ik mee kon. Ze zochten naar een oplossing en vonden die in het zitskiën. Via een frame met vering en een speciaal soort skistokken kan ik me over de piste voortbewegen. Dat ging al snel heel goed, in 2014 werd ik gescout en mocht ik gelijk mee naar Italië voor een toernooi’’, vertelt Thijn, die de sport fantastisch vindt. ‘’Op de piste voel ik me vrij en kan ik doen wat ik wil. In het dagelijkse leven probeer ik onafhankelijk te zijn, maar in een rolstoel lukt dat niet altijd als ik trapjes of opstapjes tegenkom. Op de piste zijn die er niet, haha!’’

‘Op de piste voel ik me vrij en kan ik doen wat ik wil’



Mentale coaching

De top bereiken is niet iets wat Thijn in zijn eentje kan. Hij krijgt coaching en begeleiding van Thomas Hemelaar, die toevallig oud-Avansstudent Commerciële Economie is. Hemelaar traint, maar begeleidt ook in het mentale gedeelte van de sport. Iets waarin Thijn wel wat hulp in kon gebruiken. ‘’Vorig seizoen was ik teveel bezig met mijn tegenstander en focuste daardoor niet op mezelf. Ik deed in wedstrijden niet hetzelfde als in trainingen, ik struggelde echt’’, geeft Thijn toe. ‘’Thomas neemt me soms even apart, wat echt helpt. Daar ben ik heel blij mee.’’



Paralympische Spelen

In maart, wanneer de Olympische Spelen net voorbij zijn, beginnen de Paralympische Spelen in Peking. Die komen net te vroeg voor Thijn, die er over vier jaar wel bij hoopt én denkt te zijn. ‘’Op de slalom, reuzeslalom en Super G hoop ik sowieso mee te doen. Dat is een realistisch doel’’, aldus de ambitieuze student. ‘’Voor nu is het echter mijn doel om me te kwalificeren voor de World Cup. Daarvoor moet je bij de top-24 van de wereld horen. Dat kan ik, maar dat betekent wel dat ik resultaten moet skiën en wedstrijdervaring moet opdoen.’’

Tekst gaat verder na de video:

Thijn Speksnijder



Meer aandacht

De Paralympische Spelen worden op televisie uitgezonden, maar krijgen aanzienlijk minder aandacht dan de Olympische Spelen. Hoewel er steeds meer aandacht voor komt, steekt het bij de Avansstudent dat men er niet op dezelfde manier mee omgaat. ‘’Er gaat een stuk minder geld naartoe en er kijken veel minder mensen naar. Dat is jammer, want het zijn unieke sporten’’, betoogt hij.

Duur

‘’De sporten zijn ook heel duur, zeker als je ook nog eens studeert. Het meeste moet je zelf betalen, dus ook het verblijf, vervoer, materiaal en skipassen. Ik krijg wel iets, maar er mag wel meer geld naar de sport.’’

Stage

Doordat Thijn een topsportstatus heeft bij Avans, kan hij schuiven met zijn rooster en projecten. Dat komt goed uit, want hij loopt nu stage. ‘’Maar daar kan ik nu niet aan werken omdat ik in het buitenland zit. Gelukkig kan ik de weken die ik nu mis aan het eind achter de periode plakken. In plaats van twintig weken stage, heb ik er dertig weken de tijd voor’’, vertelt Thijn. ‘’Dat is fijn. Vorig jaar had ik meer moeite met het plannen, waardoor ik niet alles haalde. Daar word ik nu steeds beter in, maar het is wel druk allemaal.’’

Ondanks het vele trainen, reizen en daardoor lastige combineren met studeren, blijft Thijn positief over zijn sport die hij met een knipoog benadert. Zo prijkt onder zijn profielfoto op Instagram de tekst ‘Legs are overrated’. ‘’We lachen onderling veel met en om elkaar, dat maakt ons als team sterker en hechter. Het heeft ook geen nut om alleen maar te zeuren. We blijven positief’’, aldus Thijn.

Om zijn sport goed te kunnen blijven uitoefenen, zoekt Thijn sponsoren die een bijdrage kunnen leveren aan bijvoorbeeld zijn materiaal of verblijf in het buitenland. Geïnteresseerden vinden op zijn eigen site meer info.