Tweede editie van Avans Dates van start; inschrijven kan nog

De tweede editie van Avans Dates staat op 14 februari gepland. Een team van experts van de GreenOffice matcht studenten aan elkaar. Met Valentijnsdag gaan de uitgekozen koppels op een romantische wandeling.

GreenOffice organiseerde Avans Dates vorig jaar voor het eerst. Het initiatief is bedacht om studenten, die zich tijdens de coronapandemie eenzaam voelen, te helpen. Daarom is een romantische date geen must, je kunt ook voor een vriendschappelijke date kiezen. Door het grote succes is er een tweede editie op komst.

Aanmelden kan nog tot 7 februari. Op het inschrijfformulier vullen de kandidaten hun interesses, hobby’s en leuke weetjes over zichzelf in. Met deze informatie kan de organisatie de perfecte match maken.

Heb jij zin in een leuke (vriendschappelijke) date? Meld je dan snel aan via deze link!

Gijs en Melissa

Bij de eerste editie gingen onder andere Avansstudenten Gijs en Melissa op date. Punt mocht deze date volgen. Bekijk hieronder hoe het verliep.