Verkiezingskoorts of niet, studenten uit Den Bosch stemmen

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Punt gaat in elke Avansstad langs om bij de studenten de stemmingskoorts te peilen. Deze week delen de studenten aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch hun mening.

Vierdejaarsstudent Human Resource Management, Emme Jacobs, vindt stemmen belangrijk. Toch voelen de gemeenteraadsverkiezingen voor haar anders. “Ergens voelt het voor mij minder relevant dan de landelijke verkiezingen. Ik denk dat het komt doordat je je als student minder verbonden voelt met je gemeente”, vertelt de Nuenense, die nog bij haar ouders woont, “Wie weet waar ik over een jaar zit? Ik zie mezelf daar in ieder geval niet wonen en kinderen opvoeden.”

Martijn Iterson, tweedejaarsstudent Bedrijfskundige Informatica, vindt het heel belangrijk om invloed te hebben op wat er zich in gemeente West Betuwe afspeelt. “Ik vind het best wel relevant, aangezien het echt over beslissingen gaat bij jou in de buurt. Dat kan op landelijk of provinciaal niveau niet goed besloten worden, want vanuit daar weten ze niet precies wat er in de regio gebeurt.”

Bij Xplora werken Thirza Bas en Izaak den Dekker aan een tafel. Ze zitten allebei in het afstudeerjaar van Bedrijfskunde. Verkiezingen? Daar zijn ze helemaal niet mee bezig. Izaak: “Gisteren kwam toevallig de stempas binnen, maar verder hou ik me daar niet mee bezig. Ik vind stemmen wel belangrijk, maar ik zie niet altijd de toegevoegde waarde van zo’n gemeenteraadsverkiezing.” Volgens de student hebben de partijen van gemeente Altena geen raakvlakken met zijn dagelijkse leven.

Thirza knikt instemmend toe. “De gemeenteraadsverkiezingen zijn er wel, maar het is ook zo weer voorbij. Het is anders dan andere verkiezingen. Het is niet hetzelfde als de landelijke bijvoorbeeld.”

Voorbereiden

Ongeacht de uiteenlopende meningen van de studenten over deze verkiezingen, bereiden ze zich wel allemaal voor om (eventueel) te stemmen. Martijn doet grondig onderzoek. “Ik kijk wat er de voorgaande jaren daadwerkelijk gekozen is door andere mensen. Dan bekijk ik welke besluiten de partijen door de jaren heen wel of niet gemaakt hebben. Bij sommige besluiten denk ik dan: jullie kunnen wel een heel leuk verkiezingsplan al die tijd voorstellen, maar de besluiten komen totaal niet overeen met het plan.” Voor hem is dat reden genoeg om dan niet op die fractie te stemmen.

Emme uit Nuenen gaat hoe dan ook stemmen, al moet ze nog wel even uitzoeken hoe het allemaal werkt. “Met de landelijke verkiezingen kun je een stemwijzer doen, maar ik weet niet of dat ook voor de gemeente kan. Ik heb namelijk volgens mij nog nooit voor de gemeenteverkiezingen gestemd”, aldus de 21-jarige student. “Maar ik ben wel van plan om even per partij door te lezen wat ze willen. Ik denk dat het qua richting een beetje hetzelfde gaat zitten als bij de landelijke verkiezingen.”

Student Thirza uit Culemborg heeft nog helemaal niet nagedacht over het stemmen. “Normaal ben ik echt wel van het stemmen, maar ik moet me daar nog in verdiepen. Dat doe ik dan door eerst bij mezelf na te gaan wat ik nu op dit moment belangrijk vind. Dat verschilt per jaar nog best wat namelijk. En qua personen kies ik meestal gewoon de eerste.” Daarnaast gebruikt Thirza ook de stemwijzer.

Ondanks dat Izaak totaal geen raakvlakken met de partijen van zijn gemeente heeft, gaat hij toch stemmen. “Het is een kleine moeite, dan doe je tenminste nog iets.” Hij leest de standpunten van de verschillende partijen door, maar houdt zich vast aan de stemwijzer. Wat daar uitkomt, vult hij in op het stembiljet.

Belang van stemmen

Emme en Martijn vinden het allebei belangrijk dat jongeren stemmen. Martijn: “Bij ons in de buurt zijn ze allemaal best wel christelijk en ik ben daar niet zo van. Vaak krijgt een partij met christelijke normen, zoals winkels op zondag dicht, de meeste stemmen. Ondernemers kunnen hun winkel dan niet openen en er mag niet veel gewerkt worden op zondag. Ik zou bijvoorbeeld niet op zo een partij stemmen.”

Volgens student Emme hebben jongeren, volwassenen en ouderen gewoon andere normen en waarden. “Ik denk dat het belangrijk is als jongere om, waar het kan, je stem te laten horen. Anders is alleen de oudere generatie aan het woord en nemen zij de beslissingen.”