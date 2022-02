Warmlopen voor de demonstratie

Illustratie: Lotte Verheul

Studenten zonder basisbeurs balen ervan. Waarom krijgen zij minder geld dan de generaties voor en na hen? Met een petitie en met een grote demonstratie in Amsterdam proberen ze het kabinet in beweging te krijgen.

Ruim zestigduizend handtekeningen staan er onder een petitie die de Tweede Kamer vanmiddag in ontvangst neemt. Uitwonende studenten zijn de afgelopen jaren bijna 15 duizend euro misgelopen, staat erin. Daar willen ze compensatie voor.

“Binnen 48 uur was hij meer dan 40 duizend keer ondertekend”, vertelt Dennis van Iersel van de Rotterdamse actiegroep achter de petitie. Het onderwerp leeft.

‘Karige fooi’

In 2015 is de basisbeurs afgeschaft en dat maakte studeren duizenden euro’s duurder. Steeds meer partijen keerden zich tegen het nieuwe leenstelsel en in september 2023 (of nog later) komt de basisbeurs weer terug.

Voor een tegemoetkoming aan studenten van het huidige leenstelsel heeft het nieuwe kabinet een miljard euro gereserveerd, omgerekend zo’n duizend euro per student. Vrijwel de hele oppositie vindt dat maar een “karige fooi” en steunde een motie voor een ruime compensatie, maar de regeringspartijen stemden tegen, samen met SGP en Pieter Omtzigt.

Alle begrip

Zelfs minister Robbert Dijkgraaf heeft “echt alle begrip” voor de teleurstelling van de studenten, zei hij afgelopen vrijdag. Het miljard is volgens hem “een soort erkenning”. Hij wil kijken of het kabinet nog andere dingen voor deze generatie studenten kan doen. Maar meer dan een miljard euro heeft hij niet.

Daar leggen (oud-)studenten zich dus niet bij neer. Het blijft niet bij handtekeningen onder petities: zaterdag houden ze een grote demonstratie in Amsterdam. Dijkgraaf komt er niet naartoe, heeft hij laten weten.

Opkomst

Het protest tegen de lage compensatie zou op de Dam plaatsvinden, maar de Landelijke Studentenvakbond verwacht inmiddels een opkomst van zo’n vijfduizend studenten. Zeker in coronatijden is dat is te veel, menen politie en gemeente. Daarom is het protest verplaatst naar het Museumplein.

“We beginnen om 13 uur”, zegt LSVb-voorzitter Ama Boahene, die het protest samen met vakbond FNV Young & United organiseert onder de hashtag #Nietmijnschuld. Verschillende studenten zullen spreken en dan volgt een mars door de stad. “Het kan best koud zijn, dus het is goed om mensen in beweging te houden”, zegt Boahene over die mars. “En het vergroot ook de zichtbaarheid van het protest.”

Voor de LSVb is het heel belangrijk dat alle studenten gecompenseerd worden, zegt ze. “Niet alleen de studenten met hoge schulden, maar ook de studenten die thuis bleven wonen of die veel gewerkt hebben.”

Rijen gesloten

Gaan de studenten hun zin krijgen? De coalitie heeft de rijen gesloten, dus het zal niet meevallen om iets voor elkaar te krijgen. Aan de andere kant, het protest tegen het leenstelsel heeft uiteindelijk ook effect gehad.

Het protest op het Museumplein krijgt steun van allerlei politieke groepen en partijen, voornamelijk aan de linkerkant van het spectrum. Maar ook de politieke jongeren van regeringspartijen D66, CDA en ChristenUnie staan in de lijst met sympathisanten. De Rotterdamse actiegroep die vanmiddag zijn petitie aanbiedt, zal uiteraard ook aanwezig zijn.