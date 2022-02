Wat is de favoriete muziek van Avansstudenten?

Foto: Andrea Piacquadio via Pexels

Van ‘Watskeburt?!’ van De Jeugd van Tegenwoordig tot ‘Welcome To The Jungle’ van Guns N’ Roses en van ‘Zuipen Tot We Kruipen’ van de Bankzitters tot ‘Love Again’ van Dua Lipa. De muzieksmaak van Avansstudenten is nogal divers. Wil jij jouw favoriete nummer in de Punt Spotify-lijst terugzien? Vul dan onze korte enquête in.

Uit de eerste resultaten blijkt dat de meeste studenten via hun telefoon naar muziek luisteren en daarvoor het meest Spotify gebruiken. Ook luisteren nog veel studenten radio en dan vooral naar de stations 538 en QMusic.

Meer resultaten van de enquête lees je terug in het eerstvolgende magazine van Punt, een special over muziek. Daarin lees je ook hoe het algoritme van Spotify werkt, hoe je je zangkunsten kunt verbeteren en wie de studenten zijn die in Den Bosch op de Avanspiano spelen. Na de carnavalsvakantie vind je het magazine op alle Avanslocaties.