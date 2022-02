Werken aan persoonlijke ontwikkeling in de Ardennen: ‘Een week zonder mobiel is een hele belevenis’

Tijdens het Chance-programma Outdoor Insights van Avans trokken twaalf studenten en twee docenten de Belgische Ardennen in om te werken aan hun persoonlijke ontwikkelingsdoel. Op de vijfdaagse hike kwamen ze niet alleen veel kou en mooie natuur, maar vooral ook zichzelf tegen. “Ik denk nu veel positiever over mezelf.”

Als oude vrienden ontmoeten ze elkaar op de Onderwijsboulevard in Den Bosch, de deelnemers aan Outdoor Insights. De studenten druppelen na elkaar binnen in afwachting van een bijeenkomst met een coach van buiten Avans. Ze lachen en praten veel. Op het eerste gezicht zou je niet zeggen dat de studenten elkaar pas drie maanden kennen. Iedereen die aankomt, wordt met open armen en veel enthousiasme ontvangen.

Hoe je in korte tijd zo’n hechte band opbouwt? Als onderdeel van het honoursprogramma Chance trokken de studenten eind december de wildernis van onze zuiderburen in, compleet met slaapspullen en eten voor de hele tocht. Ze waren op elkaar aangewezen en deelden de dingen waarmee ze worstelen in het leven met elkaar. Dit alles onder leiding van docent Integrale Veiligheidskunde en coach Sander Sloot en zijn collega Pé Lamerigts en onder toeziend oog van studentbegeleider Pieter Baauw.

Prestatiedruk

Het persoonlijke doel waarmee studenten aan het programma starten, kan groot zijn of klein. Sloot: “Prestatiedruk is een thema dat ik veel terugzie bij studenten die meedoen, maar ook het krijgen van meer zelfvertrouwen of het meer je gevoel kunnen uitspreken, kan een heel mooi doel zijn om de tocht mee te starten.”

De groep liep uren aaneen door de natuur. Tijdens het wandelen voerden de studenten coachingsgesprekken, met Sander, maar ook met elkaar, én deden ze oefeningen om zichzelf beter te leren kennen en hun persoonlijke doel een stap verder te brengen. En die doelen zijn even divers als de opleidingen van de studenten: van Verpleegkunde tot Informatica en van ‘Een positiever zelfbeeld krijgen’ tot ‘Trots zijn op wat ik heb bereikt’.

Programma Outdoor Insights

Studenten werken tijdens het programma Outdoor Insights aan een persoonlijk ontwikkelingsdoel. Ze gaan op een vijfdaagse hike waarin ze iedere dag mindfulness-oefeningen doen en moeilijkheden bespreken met elkaar en docent en coach Sander Sloot. In twee bijeenkomsten vooraf bepalen ze hun eigen ontwikkelingsdoel en gaandeweg scherpen ze dit aan. Tijdens een sessie achteraf krijgen ze handvatten om in de komende periode zelf verder aan de slag te gaan met hun ontwikkelingsdoel.

Een ander gesprek

Aan het begin van de bijeenkomst van vanavond blikken ze terug op de hike. “Het was een onwijs gave ervaring”, vertelt Nick Tollens. De anderen zijn het met hem eens dat je zoiets niet snel nog een keer meemaakt. “Alleen al een week zonder mobiel zijn, is een hele belevenis.” En hoewel het in het begin nog wat onwennig was om over je gevoelens te praten met mensen die je pas net kent, wende dat snel. “Dat voelde eigenlijk al snel heel normaal”, beamen ze. Nick vervolgt: “Je leert elkaar op een soort ‘diepe’ manier kennen. Als je een nieuw iemand ontmoet, vraag je waar diegene woont en of hij broers of zussen heeft. Op de hike heb je het over de dingen waar een ander mee worstelt.” Medestudent Sterre van Merwijk is het daarmee eens: “Ik vond het een uitdaging om mee te doen. Je gaat uit je comfortzone en stelt je kwetsbaar op.” Toen ze na de hike thuiskwam, viel ze naar eigen zeggen in een gat. “Ik miste de gezelligheid en steun van de groep.”

Afzien

Af en toe was het ook afzien. Zo kan het in december aardig koud zijn in de Ardennen. “De laatste nacht was het zo koud dat de tent van een van onze groepsgenoten dichtgevroren was”, blikt Tom Spa terug. Nick denkt bij afzien aan iets heel anders: “Uuugh, die Brinta!” Hij trekt een vies gezicht. Sloot deelde de deelnemers in ‘basisteams’ van vier studenten in. Samen moesten ze zorgen voor eten en kampeergerei voor de hele week. Het team van Nick haalde hem over om Brinta mee te nemen als ontbijt, maar dat vond hij geen succes.

Studenten ondersteunen elkaar

Naast het basisteam kreeg iedere student een buddy toegewezen. Sloot: “We spreken af dat de buddy’s elkaar in het oog houden. Zo let iedereen op iemand. Ik probeer studenten te matchen die elkaar advies kunnen geven. Dus een conflictmijdende student laat ik samengaan met een student die juist een conflict heeft en een introverte student krijgt een extraverte buddy. Studenten kunnen elkaar ontzettend goed helpen.” Nick was er blij mee: “Je kon alles bespreken met je buddy en daarnaast deden we oefeningen in de groep, een goede opzet.”

Op hem heeft vooral de stiltewandeling die in het programma zit indruk gemaakt. “We deden een oefening waarbij we helemaal focusten op ons leerdoel. Als je daarna een stiltewandeling maakt, gaat het wel malen in je kop hoor! Je hebt echt de tijd om over dingen na te denken.”

En juist die tijd is wat de studenten fijn vinden. Even niet op je mobiel zitten, niet constant bereikbaar zijn en aan de slag met mensen die ook met hun doel bezig zijn. Het werkt, vinden ze. En dat is ook wat de hike onderscheidt van een coachingssessie binnen de muren van Avans, vindt Sloot: “De studenten worden als het ware ondergedompeld en kunnen langere tijd aan hun leerdoel werken. Vijf dagen lang zijn ze bijna alleen maar daar mee bezig. Dat is toch anders dan wanneer je na een gesprek met een studiebegeleider meteen weer verdergaat met het leven van alledag. Het is makkelijker focussen als je intensief aan de slag kunt.”

Minder stress

Tom merkt vanavond tijdens het samenkomen al een positieve verandering bij hemzelf. Hij legt uit dat hij van zichzelf wat rustiger is en tijdens de kampvuursessie op de laatste avond van de hike ontdekte dat anderen die rust in de groep juist erg waardeerden. “Zo kwam ik erachter dat je in een groep niet altijd op de voorgrond hoeft te zijn. Dat heeft me echt geholpen, want ik kom nu met een veel rustiger gevoel de groep in.”

Vervolgstappen

Tijdens de sessie van vanavond met trainer in neurolinguistisch programmeren Judith Warmerdam komt naar voren wat de studenten nu nog doen met hun ontwikkeldoel en wat ze meenamen van de hike. Tijdens een opdracht over vooroordelen geeft een van de studenten meteen zijn mening. Best bijzonder vertelt hij later. “Ik vond het nooit fijn als alle ogen op me gericht waren. Nu denk ik: ik doe hier gewoon mijn ding, het maakt niet uit wat anderen ervan vinden.” Een tweede student vertelt dat ze sinds de hike een geluksdagboek bijhoudt. “Mijn zelfbeeld is daardoor beter. Ik schrijf elke avond positieve gedachten op en wat ik leuk vond aan de dag. Ik merk het verschil. Ik denk positiever en waardeer de kleine dingen meer.”

Voor de studenten is het programma geslaagd en dus is Sloot ook tevreden: “Het succes hebben de studenten helemaal aan zichzelf te danken. Ik help hen alleen om beter te weten en concreter te maken waar ze heen willen en hoe ze daar kunnen komen. Tijdens de hike coachen ze elkaar en daarna zetten ze de vervolgstappen zelf. Daar ben ik trots op!”

Chance

Vanaf jaar 2 is het mogelijk om extra activiteiten te volgen buiten je eigen opleiding via het onderwijsprogramma Chance. Chance wordt georganiseerd door het Avans Ondernemerscentrum. Doe je mee dan volg je honoursmodules georganiseerd door docenten. Dat kunnen challenges zijn, onderzoeken, wedstrijden, spellen of bijvoorbeeld cursussen.