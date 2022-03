Studenten bedenken manier om dementerende ouderen ’s nachts warm te houden

V.l.n.r. Esmee van Alphen, Sofie Kleyn, Amy Torn Broers, Femke Smink en Isa Bartels

Hoe zorg je ervoor dat ouderen in een verzorgingshuis ’s nachts niet zonder deken komen te liggen? Vijf studenten Mens en Techniek voerden een project uit voor zorgorganisatie Mijzo in Waalwijk en kwamen met een oplossing: warmtebeeldcamera’s.

Esmee van Alphen, Isa Bartels, Amy Torn Broers, Sofie Kleyn en Femke Smink, tweedejaarsstudenten Mens en Techniek in Breda, concluderen terugkijkend: “De vraag leek makkelijker dan hij was.” Ze begonnen hun onderzoek met observeren, interviews met medewerkers en het samenstellen van focusgroepen. “De ouderen zelf konden we niet spreken, want zij verblijven op de psychogeriatrische afdeling”, legt Isa uit.

Ze bedachten allerlei oplossingen om te voorkomen dat een deken ’s nachts van het bed valt. “Knopen om de deken mee vast te zetten, een rits of magneten”, vertelt Sofie. “Maar een deken moet wel makkelijk los te trekken zijn.” Femke: “En een deken aanpassen mag wettelijk gezien niet.” Doordat de doelgroep bestaat uit dementerende ouderen die niet zelfstandig uit bed kunnen, viel een alarm bij het bed ook af.

Technologie

De studenten pitchten hun ideeën voor de opdrachtgever. Hun idee voor warmtebeeldcamera’s bij de bedden van de ouderen bleek favoriet. Isa: “Vooral managers willen technologische oplossingen. Mensen op de werkvloer zijn daar minder enthousiast over.” Sofie: Maar zij lopen extra rondes om te kijken of er geen dekens zijn afgevallen. En als een cliënt daardoor wakker is geworden, kost dat extra tijd.”

“Er was helaas geen tijd meer om de camera’s te testen”, vertelt Sofie. Ook corona gooide daarbij roet in het eten. Toch zijn de studenten tevreden over de uitwerking van het project. “Het was de eerste keer dat we met een echt probleem aan de slag gingen”, zegt Esmee. “Dat maakt het een stuk leuker”, vult Amy aan.

Stappenplan

De Mens en Techniekstudenten stelden voor de organisatie een stappenplan op voor hun idee, in de vorm van een soort stripverhaal. Als de warmtebeeldcamera’s er echt komen, is dat een flinke investering. “Maar daar hoefden we in de opdracht geen rekening mee te houden”, zegt Femke. “We moesten echt out of the box denken”, voegt Isa daaraan toe. Ze hopen dat een afstudeerder er binnen de zorgorganisatie verder mee aan de slag gaat.