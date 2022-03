‘ABP moet niet meebetalen aan Russische inval in Oekraïne’

Illustratie: Joris Habraken

FNV-vakbonden willen voorkomen dat pensioenfonds ABP de Russische agressie in Oekraïne mede financiert. Ze stellen vragen over ABP-belangen in Russische bedrijven en staatsobligaties.

Het ABP is het pensioenfonds voor werknemers bij de overheid en het onderwijs. De FNV-bonden in het verantwoordingsorgaan van het ABP willen onder meer weten of het klopt dat het fonds 633 miljoen euro belegt in een Russische bank.

Zo ja, valt die bank niet onder de sanctiemaatregelen van de Europese Unie? En zelfs als deze beleggingen juridisch zijn toegestaan, zijn er dan voor het ABP-bestuur geen “reputatieoverwegingen” om deze investering te beëindigen?”

Stoppen

De bonden willen ook weten of het pensioenfonds in Russische staatsobligaties investeert en roepen het bestuur op om daar in elk geval onmiddellijk mee stoppen.

Onderwijsbond AOb, die bij de FNV hoort, schrijft op zijn website dat het met de huidige sanctiemaatregelen moeilijk zal zijn om de Russische beleggingen van de hand te doen. Het genoemde bedrag van 633 miljoen is maar een fractie van de totale beleggingsportefeuille van het ABP die zo’n 500 miljard euro bevat.