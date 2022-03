Activisten legden website universiteitsblad Observant plat

Foto door Tima Miroshnichenko via Pexels

De website van Observant, het onafhankelijke universiteitsblad van de Universiteit Maastricht, was in januari een paar dagen onbereikbaar door een aanval van radicale activisten. Ze beschuldigen het blad van ‘transfoob’ taalgebruik.

Observant stapte naar de politie met een anonieme mail waarin de cyberaanval wordt opgeëist. Het politieonderzoek is inmiddels stopgezet, schrijft het universiteitsblad vandaag. Maar het is niet duidelijk geworden wie er achter de aanval zit.

In de mail beschuldigen anonieme daders Observant van “valse journalistieke en hatelijke opinieartikelen”. Ze zien steeds vaker racisme en transfobie op de site, schrijven ze. Bovendien dreigen ze de site opnieuw uit de lucht te halen als er iets wordt gepubliceerd dat hun niet zint.

Gemeenschap mobiliseren

Observant werd voor de aanval al “transfobie” verweten door de studentengroep Feminists of Maastricht (FOM). De actievoerders waren van mening dat het blad in een nieuwsbericht over gratis tampons en maandverband op de campus moest spreken van ‘mensen’ die menstrueren in plaats van ‘vrouwen’ die menstrueren.

Als dat bericht niet werd aangepast, zou de groep hun “gemeenschap mobiliseren”. Is de cyberaanval daar het gevolg van? “Daar valt geen zinnig woord over te zeggen”, schrijft Observant. FOM weigert vragen van het blad te beantwoorden.

Collegevoorzitter van de Universiteit Maastricht Rianne Letschert noemt de cyberaanval “shocking”. Het raakt de vrijheid van pers en van meningsuiting, zegt ze. “Als je het ergens niet mee eens bent, als je van mening verschilt, dan voer je op een respectvolle manier het debat.” Ze hoopt dat “organisaties die verbonden zijn aan de UM zich nooit verlagen tot zulke acties”.