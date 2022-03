Alumnus Egon de Regt maakt kans op finaleplek in Project Rembrandt: ‘Het is echt een rollercoaster’

Egon de Regt. Foto via: Lillian van Rooij

Wordt oud-Avansstudent Egon de Regt de nieuwe Rembrandt? De alumnus van St. Joost School of Art & Design doet mee aan schilderwedstrijd en televisieprogramma Project Rembrandt en zit inmiddels bij de laatste vijf kandidaten. ‘’Wat ik vooral leuk vind, is dat het wedstrijdelement op de achtergrond is.’’

‘’Ik kijk elke aflevering met spanning terug. In het moment zelf zit je vol in de opdracht, dus ik ben altijd benieuwd hoe dat er op tv uitziet. Soms denk ik: jongen, wat zit je er toch serieus bij, heb eens wat plezier’’, vertelt De Regt lachend. ‘’Het is heel leuk om te zien. Als ik mezelf zie, ga ik weer helemaal terug naar dat moment. En ik zie en hoor dingen over mezelf die ik zelf nog niet eerder zag, zoals hoe de jury voor het eerst op mijn werken reageert.’’

Wedstrijdelement

In Project Rembrandt nemen meerdere schildertalenten het tegen elkaar op. Elke aflevering valt er een kandidaat af, de winnaar gaat er met de eeuwige roem vandoor. Elke aflevering krijgen de kandidaten les in schildertechnieken van hun coach, gevolgd door een of meerdere opdrachten. Die wordt aan het eind door een jury beoordeeld. ‘’Tot nu toe gaat het goed, ik zit er nog bij. Wat ik vooral leuk vind, is dat het wedstrijdelement op de achtergrond is. We hebben onderling heel veel plezier, ook met het productieteam, en ik ben met de kandidaten goede vrienden geworden’’, vertelt De Regt enthousiast. ‘’Als iemand aan het eind van de aflevering weg moet, is dat ook echt balen.’’

Geen schilderachtergrond

Wat de prestatie van De Regt nog knapper maakt, is dat hij geen schilderachtergrond heeft. De oud-Avansstudent studeerde bij de kunstacademie in 2015 af op wat nu Illustration & Animated Storytelling heet, en was altijd met een ‘potlood en papiertje’ te vinden. Tijdens zijn studie werd zijn stijl vooral beïnvloed door Europese en Japanse comics. Tegenwoordig werkt hij voornamelijk als digitale tekenaar en animator voor verschillende opdrachtgevers binnen de advertising en culturele sector. Zo maakte hij animaties voor Ronnie Flex.

‘’Maar mijn schilderkant was tot kortgeleden ver te zoeken. Bij Avans heb ik er wel een paar lessen in gehad, maar deze waren altijd met acrylverf en geen klassieke olieverftechnieken. Uiteindelijk richtte ik me volledig op tekenen. Dat vond en vind ik heel leuk, maar zeven jaar later is het wel werk geworden’’, vertelt de alumnus, die niet in een sleur wilde raken en op zoek ging naar een nieuwe creatieve uitlaatklep. ‘’Dat werd mijn deelname aan Project Rembrandt. Ik heb al een aantal opdrachten gewonnen, maar de andere schilders hebben denk ik toch meer ervaring met schilderen en een betere techniek. Dus bungel ik soms ook weer onderaan. Het is echt een rollercoaster.’’



Lef

Het seizoen van Project Rembrandt is dit jaar volgens De Regt anders dan het vorige. Toen speelden de afleveringen zich meer af op klassieke locaties, terwijl ze zich nu afspelen op locaties die aansluiten bij het thema lef. Zo moesten de kandidaten bijvoorbeeld schilderen op een skatebaan. “Daar moesten we zelf een beeld samenstellen. Dat maakte het moeilijk, want welke trucs moest ik de skaters laten doen om te schilderen? Uiteindelijk heb ik gekke keuzes gemaakt, maar toch doorgezet om het thema lef naar voren te laten komen.”

Het werk van Egon in aflevering drie van het programma

Koppig

In zijn tijd bij Avans was De Regt volgens zichzelf soms behoorlijk koppig. Dat zorgde er mede voor dat hij niet openstond voor nieuwe ervaringen en mogelijkheden die de academie aanbood. Zoals het gebruikmaken van alle verschillende werkplaatsen die beschikbaar waren voor studenten. ‘’Ik zou studenten willen meegeven minder koppig te zijn dan dat ik was, en jezelf open te stellen voor nieuwe experimenten, ervaringen en feedback. Je moet openstaan voor nieuwe dingen’’, vertelt hij.



Als Egon de aflevering van zondag overleeft, staat hij in de finale die een week later wordt uitgezonden. En hoewel hij daar graag wil staan, gaat het hem niet om de eindwinst. ‘’Ik zit er om te leren van mijn coach en om ervaringen op te doen. Maar het wordt wel spannend. Hoe verder ik kom, hoe meer ik het gevoel heb dat ik het ook moet gaan waarmaken.



De volgende aflevering van Project Rembrandt is komende zondag om 21:32 uur te zien op NPO 2.