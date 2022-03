Anderhalf jaar uitleenmuur bij Avans: hoe gaat het ermee?

De uitleenmuur bij Avans aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch

De vier uitleenmuren bij Avans zijn nu zo’n anderhalf jaar in gebruik. In die tijd hebben studenten en medewerkers zo’n 2500 keer een product uit de digitale muur gehaald. De Avansmedewerkers betrokken bij de muur zijn tot nu toe tevreden over de werking, maar zien ook ruimte voor verbetering.



“Over het algemeen zijn we dolenthousiast over de uitleenmuur. We zijn blij met het hulpmiddel waarbij studenten en medewerkers op een voor hun geschikt moment zelf iets kunnen lenen als ze het nodig hebben. Het werkt eenvoudig en snel”, zegt medewerker Vastgoed & Huisvesting Vera Groenen, die de uitleenmuur in haar portefeuille heeft en contactbeheerder van leverancier Capture Tech is.

10-0 achter

De muur werd in september 2020 in gebruik genomen, midden in de coronacrisis. “Dat moment was niet ideaal. Net toen we het wilden testen, waren er door lockdowns geen studenten meer op school om producten uit de muur te halen. We konden daardoor minder goed kijken hoe de muur in praktijk werkte en waar gebruikers tegenaan liepen. We stonden sinds het begin al met 10-0 achter eigenlijk”, vertelt Groenen.

2500 keer

In anderhalf jaar tijd is de muur, die op vier Avanslocaties in Tilburg, Breda en Den Bosch staat, zo’n 2500 keer gebruikt. Het meest geleende product is de oplader, daarna de videocamera en op drie staat de laptop. “Op 35 duizend studenten lijkt het misschien niet veel, maar ik denk niet dat het slecht gaat als je de coronacrisis meerekent”, zegt William van Steen, product owner van de online service achter de uitleenmuur.

Als je als student of medewerker gebruik wil maken van de uitleenmuur, moet je een online reservering maken via Servicepunt. Daar kun je ook een melding maken wanneer een product niet compleet blijkt te zijn bij uitgifte, of wanneer iets kapot is. Ook kun je er een storing bij de muur melden.

Scannen QR-codes

De uitleenmuur bevalt de Avansmedewerkers tot nu toe goed. Zeker studenten, maar ook docenten weten de muur aardig te vinden en het retourneren van producten gaat in de meeste gevallen zonder vertraging én in goede staat. “Dat is erg belangrijk voor het slagen van de muur en daar zijn we blij mee”, aldus de twee, die wel toegeven dat het niet alleen rozengeur en maneschijn is met de muur, die soms kampt met storingen.

“Het scannen van QR-codes bij het terugbrengen van producten gaat niet altijd goed. Dat is het probleem waar we het vaakst tegenaan lopen”, zegt Groenen. Om de week overlegt ze daarom met de leverancier van de muur, om te kijken hoe dat in de toekomst beter kan.

Pas

Groenen: “Vroeger maakten medewerkers van Locatiediensten de muur dan met hun pas even snel open, om de student te helpen. Dat werkte op de korte termijn, maar de storing werd niet doorgegeven aan Capture Tech. Daardoor werd het probleem op lange termijn niet opgelost. Daar werken we nu hard aan.”



Uitbreiden

Groenen en Van Steen denken ook dat de mogelijkheden van de muur nog niet optimaal benut worden. Zo kunnen studenten soms bij balies van hun eigen academies materiaal lenen om te gebruiken, zoals geavanceerde camera’s. “Dat zijn spullen die, met de juiste instructie, ook in de muur kunnen. We merken alleen dat academies daar nog wat terughoudend in zijn. Die terughoudendheid hopen we in de toekomst weg te kunnen nemen”, aldus Van Steen.



Wat er in de toekomst verder met de muur gebeurt, weten de twee nog niet. Wel staat vast dat de muur bij de Hogeschoollaan in Breda groter wordt en een nieuwe plek krijgt en dat er sportartikelen als een basketbal en tafeltennisbatjes in komen te liggen.