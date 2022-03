Avans biedt financiële hulp aan studenten uit Oekraïne en Rusland

Foto: Pixabay

Avans gaat studenten uit Oekraïne en Rusland financieel ondersteunen. Dat heeft het College van Bestuur (CvB) van de hogeschool vandaag laten weten. Door de oorlog dreigen er voor Oekraïeners en Russen financiële problemen.

Bij Avans studeren momenteel zes Oekraïense studenten en zestien met een Russisch paspoort. Avans helpt met het betalen van het collegegeld, huur en levensonderhoud. Voor hen is een eenmalige lening van 2500 euro beschikbaar uit het noodfonds. Voor het resterende deel van hun collegegeld voor het studiejaar 2021-2022 kunnen ze uitstel krijgen. Om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien biedt Avans de studenten drie maanden lang elke maand 250 euro aan. Dat wordt betaald uit een tijdelijke extra noodfondsvoorziening.

“Het is natuurlijk dramatisch wat deze studenten overkomt. Naast mentale ondersteuning en steun bij de studievoortgang, is het van belang om hen ook financieel te helpen. We kunnen formeel op dit moment alleen gebruik maken van de bestaande noodfondsregeling. Daarom zetten we twee extra financiële voorstellen in om de studenten tegemoet te komen”, stelt Jacomine Ravensbergen, vicevoorzitter van het CvB.

De studenten die hiervoor in aanmerking komen kunnen via hun studieloopbaanbegeleider of het decanaat een verzoek indienen bij de commissie Financiële Ondersteuning Studenten (FOS). De studenten krijgen daarover ook zelf volgende week een e-mail.