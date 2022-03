Avans Hogeschool organiseert talkshow met tips om energie te besparen

Avans Hogeschool organiseert Samen Beter Betaalbaar Maken, een online talkshow met tips om een betaalbare energierekening te blijven houden. Het evenement wordt in samenwerking met Tilburg University en Bibliotheek Midden-Brabant georganiseerd.

“In Nederland hebben 550.000 huishoudens te maken met energiearmoede: een hoge energierekening, maar een laag inkomen”, schrijft de organisatie, “Wat is precies het probleem, en voor wie is het een probleem? Welke rol hebben overheden, bedrijven en woningbouwcorporaties bij het bedenken van oplossingen? Wat kan je als woningbezitter of huurder zelf doen?” Tijdens de interactieve talkshow worden deze vraagstukken besproken experts uit de wetenschap en praktijk.

Panelleden Perica Savanović van Avans Hogeschool en Saskia Lavrijssen van Tilburg University, delen samen met de experts uit wetenschap en praktijk hun inzichten. Zij gaan onder leiding van Martijn Groenleer van Tilburg University met elkaar en het online publiek in gesprek.

De talkshow is op 9 maart van 15:00 tot 16:30 uur. Deelname is gratis. Aanmelden kan via deze link.