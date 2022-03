Avans voert schoolbel in voor laatkomers

Bedieningspaneel op de Hogeschoollaan in Breda

Avans Hogeschool gaat gebruik maken van een schoolbel. Die zal vanaf het nieuwe studiejaar op alle onderwijslocaties te horen zijn. Daarmee wil de onderwijsinstelling voorkomen dat studenten te laat in de lessen verschijnen.

Na alle online lessen van de afgelopen jaren merkt Avans dat studenten moeite hebben om op tijd in het lokaal te zijn voor de les. Online lessen volgen via Teams is tijdens de coronapandemie een vanzelfsprekendheid geworden. Die manier van werken heeft veel voordelen, zo is gebleken.

Maar nu komen onverwachte nadelen tevoorschijn. “Online heb je weinig tijd nodig om tussen de lessen te wisselen. Je hoeft je immers fysiek niet te verplaatsen. Het effect is nu dat studenten niet meer gewend zijn rekening te houden met de tijd die je nodig hebt om naar een ander lokaal te lopen”, aldus een woordvoerder.

Suggesties insturen

Om studenten en medewerkers bij deze introductie van de schoolbel te betrekken, vragen ze om suggesties voor een goede tune in te sturen. Op social media zet Avans vanaf vandaag een actie in gang. Alle inzendingen worden binnenkort door een jury, de leden van het College van Bestuur, beoordeeld. Daarna wordt de winnende Avans-tune bekendgemaakt.

Bijvangst

Avans: “Mooie bijvangst is dat door het gebruik van een schoolbel de overgang voor middelbare scholieren naar het hoger onderwijs ook wat gemakkelijker wordt. Zij zijn tenslotte gewend aan een schoolbel. Maar voor nu zijn we vooral erg benieuwd naar de inzendingen. Hopelijk volgen er veel suggesties.”