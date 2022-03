Avansmedewerker Margreet wil boek voor álle kinderen maken

DIF-medewerker Margreet Joosen wil haar nieuwste kinderboek, De reis naar de toverdrank, toegankelijk maken voor alle kinderen. Ze heeft daarom een crowdfundingsactie opgezet, zodat straks ook dove, slechthorende, blinde en slechtziende kinderen van haar verhaal kunnen genieten.

De reis naar de toverdrank gaat over Tom, een jongetje van bijna 7 jaar met krentenbaard. Daardoor heeft hij veel jeuk. Samen met zijn vader gaat hij op zoek naar de toverdrank die hem moet helpen om van die jeuk af te komen. Voor het verhaal werd Margreet geïnspireerd door het zoontje van een vriend. Hij had krentenbaard en vond het maar niks dat hij daarvoor een medicijn moest drinken. “Waarom zeg je niet dat het een toverdrank is?”, vroeg Margreet. Het idee voor een verhaal was geboren.

Margreet Joosen

“Ik ben gaan typen en in een dag was het verhaal klaar”, vertelt Margreet. “Vrienden hebben het aan hun kinderen voorgelezen en die vonden het een leuk verhaal.” Ze besloot er een boek van te maken en het uit te geven in eigen beheer, bij haar uitgeverij Verwonderfabels. Er zijn 150 exemplaren van De reis naar de toverdrank gedrukt, maar de Avansmedewerker wil er meer mee doen.

Vertalen

Met crowdfunding wil ze genoeg geld ophalen om van het boek ook een luisterboek te laten maken en het te laten vertalen in gebarentaal, want dat is duur. Voor dat laatste is ze in gesprek met het Nederlands Gebarencentrum. “Maar ik vond dat ik het echt goed moest doen en daarom ook een luisterboek moet uitbrengen.” Ook daarvoor heeft ze contact met een officiële instantie, Stichting Dedicon. “Als zij het niet kunnen maken, ga ik het alsnog zelf doen.”

Voor Margreet is het belangrijk dat het verhaal voor alle kinderen toegankelijk is. “Ik ben zelf slechthorend en wil graag alles kunnen volgen, bijvoorbeeld op tv. Tijdens de corona-persconferenties was er steeds een gebarentolk bij en dat zie je sindsdien steeds meer.” De reis naar de toverdrank is voor alle kinderen herkenbaar. “Iedereen heeft weleens een vies drankje moeten drinken.”

Volgend boek

Margreet heeft ook al een idee voor een volgend kinderboek. Dat moet gaan over een doof meisje dat gedachten kan lezen. “Er zijn erg weinig rolmodellen voor dove en slechthorende kinderen”, vindt Margreet. “Die moeten meer in beeld komen. Er zijn nu zoveel digitale hulpmiddelen, dove en slechthorende kinderen kunnen worden wat ze willen.”

Voor kinderen schrijven vindt Margreet makkelijk. “Ik heb veel fantasie en kinderen gaan daar makkelijk in mee.” Ze volgt nu een schrijversopleiding en sluit niet uit dat ze ooit een boek voor volwassenen gaat schrijven. Ook daarvoor ligt al een verhaalidee klaar.

De reis naar de toverdrank bestellen kan via verwonderfabels.nl. Doneren kan hier.