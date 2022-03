Avansstudenten Nick en Lisa maken kans op titel Hbo Held 2022

Nick den Bol en Lisa Heyman

Nick den Bol en Lisa Heyman zijn namens Avans Hogeschool genomineerd voor de Hbo Held 2022. De nominatie voor de verkiezing, waarbij elke hogeschool een of twee kandidaten voordraagt, hebben de studenten ontvangen voor het oprichten van de Afstudeerboom.

“Dat is heel bijzonder en mooi. Het is een stukje waardering voor ons werk. Daar doen we het niet voor, we vinden het vooral leuk om aan het project te werken, maar het is wel mooi”, vertelt Nick, laatstejaarsstudent Ondernemerschap & Retail Management ook namens Lisa, inmiddels oud-student Milieukunde. “Het laat zien dat het Avans-breed leeft. De nominatie maakt het ook makkelijker om zulke initiatieven, die groot kúnnen worden, breed uit te rollen.”



Zero-emission

Nick en Lisa zijn genomineerd voor de verkiezing voor de oprichting van de Afstudeerboom, waarmee elke afstudeerder als cadeau een eigen boom krijgt. Dat bos staat in de Diezemonding in de gemeente Den Bosch en de eerste 4000 bomen werden in 2021 cadeau gedaan aan afstudeerders. Met het bos hopen de studenten een positieve bijdrage te leveren aan het klimaat en ook het CO2-gebruik van Avans Hogeschool te compenseren. “Omdat het Avansbreed in te zetten is, en niet alleen voor een paar academies, heeft het ook Avansbreed impact. Het bos compenseert de CO2-uitstoot. Dat we daarom zijn genomineerd, is heel mooi”, vertelt Nick, die tot voor kort geen idee had dat de verkiezing voor Hbo Held bestond.

Onverwacht

“De nominatie kwam dus zeer onverwachts, zeker omdat er bij Avans veel meer studenten zijn zijn die iets goeds doen. Ik hoorde het voor het eerst vanuit mijn academie, in de week dat ik jarig was. Dat was een leuk verjaardagscadeau”, vertelt de Avansstudent lachend.



De Vereniging Hogescholen maakt in april bekend welke drie van alle genomineerde studenten doorgaan naar de finale in juni op een speciaal congres. Daar wordt één winnaar gekozen. De verkiezing winnen is geen doel op zich voor Lisa en Nick. “Het zou mooi zijn, maar het is geen competitie. Iedere genomineerde is op zijn of haar eigen manier goed bezig geweest”, vertelt hij. “We werken ook niet aan het Avans-bos om onszelf in een goed daglicht te zetten, maar omdat we het leuk vinden en het echt een verschil maakt. Dat is het belangrijkst.”