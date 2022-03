Avansstudenten over de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel

Het is de Nationale Week Wonder Vlees. Een initiatief om ervoor te zorgen dat we in Nederland minder vlees gaan eten. Dat is beter voor het milieu, de dieren en voor jezelf. Dit jaar worden de deelnemers uitgedaagd om ook zuivel een week te laten staan.

Als je van allebei een week afziet, dan bespaar je als volwassene 770 gram aan dierenvlees en 2,4 kilo aan zuivel. Daarnaast bespaar je 550 liter water en rijden de vrachtwagens, waarmee de producten bijvoorbeeld worden vervoerd, 121 kilometers minder. Rond de negenduizend mensen doen mee aan de challenge.