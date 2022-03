Chkola combineert studeren met moederschap: ‘Wacht niet met het krijgen van kinderen als je een wens hebt’

Chkola Ghazizoi en dochter Haya

Tussen het afstuderen door is Chkola Ghazizoi, vierdejaarsstudent International Business in Den Bosch, sinds elf maanden moeder van haar dochter Haya. Het ouderschap en studeren combineren is pittig, maar geeft haar ook een hoop energie. ‘’Als ik er doorheen zit en ik de glimlach van mijn kind zie, is alles weer goed.’’

‘’Het gaat goed met mijn dochter, ze is gezond en wel. Ze wordt al bijna een. Als ik aan het laatste jaar terugdenk, gaat het echt heel snel’’, vertelt laatstejaarsstudent Chkola. ‘’Ze begon als zó’n klein baby’tje en kan nu al bijna lopen. Dat is fantastisch om te zien en had ik voor niets in de wereld willen missen. Daarom zeg ik dus ook tegen andere studenten: wacht niet met het krijgen van kinderen als je een wens hebt. Het is zo mooi.’’



Niet jong

Hoe blij Chkola ook met haar dochter is, het was niet haar intentie om nu al moeder te zijn. ‘’Maar het was wel erg welkom, ik vond ook dat ik er klaar voor was en ben er heel dankbaar voor’’, vertelt de 24-jarige student die bijna 25 wordt. ‘’Dat vind ik niet jong om moeder te zijn, ik vind het een normale leeftijd.’’



Kwebbelen

Toch vindt de student International Business het zwaar. Haar studie neemt veel tijd in beslag, zeker nu ze in de afrondende fase zit met het schrijven van een scriptie. ‘’De laatste maanden kon ik niet zo veel bij mijn dochter zijn als ik zou willen. Voor mijn gevoel schonk ik haar niet genoeg aandacht aan. Dat vind ik lastig’’, vertelt Chkola openhartig. Wat het makkelijker maakte, was dat er door corona veel lessen en meetings vanuit huis te volgen waren. ‘’Maar mijn dochter, die dan in een box in de woonkamer zit terwijl ik achter mijn laptop zit, lijkt getriggerd te worden wanneer ze me hoort praten. Dan begint ze vrolijk te kwebbelen. Gelukkig toonden mijn stagebedrijf en iedereen bij Avans daar veel begrip voor.’’



Webshop

Alsof haar leven nog niet druk genoeg was, startte de Avansstudent een tijdje geleden ook nog haar online webshop Haya’s Closet, waarop ze onderkleding verkoopt. ‘’Om dat allemaal goed te runnen, geef ik meer dan honderd procent. Ik ben elke dag 24/7 bezig’’, vertelt Chkola, die niet meer kan denken als de gemiddelde student die wel ziet hoe dingen lopen. Gewoon zien hoe dingen lopen, zoals de gemiddelde student doet, dat kan Chkola niet meer. ‘’Ik heb nu veel meer verantwoordelijkheden. Voor mijn kind, huishouden én studie. Er moet elke dag gekookt worden, ik kan niet even snel een boterham maken.’’



‘’Het klinkt als veel, en dat is het ook, maar de geboorte van Haya gaf me tegelijkertijd ook een hoop energie en de drive om vol door te gaan. En natuurlijk heb ik momenten dat ik het even niet meer zie zitten, zeker als ik een hele dag aan mijn scriptie zit en ’s avonds ook nog van alles moet doen. Maar als ik dan de glimlach van mijn dochter zie, is alles weer goed.’’



Tips

Chkola hoeft niet alles in haar eentje te doen. Haar man en schoonfamilie helpen haar waar nodig en van Avans krijgt ze extra tijd om deadlines te halen. ‘’Dat is heel fijn, die tijd heb ik ook wel nodig’’, vertelt Chkola, die blij is met alle hulp van buitenaf. ‘’Ik wil andere studenten die ouder worden of al zijn ook aanraden hulp te zoeken. Ook wil ik anderen meegeven dat het niet erg is bang te zijn. Alles komt goed.’’



Te maken met vooroordelen over student en tegelijkertijd moeder zijn, kreeg Chkola niet. Al kan dat ook door de coronaperiode komen, waarin ze niet zo veel op Avans was als normaal. ‘’Iedereen reageerde heel leuk toen ik vertelde dat ik in verwachting was, en dat deden ze ook toen ik vertelde dat ik was bevallen. Al weet nog niet eens iedereen het denk ik. Ik hoop Haya te kunnen laten zien met de diploma-uitreiking. Dat zou mooi zijn!’’