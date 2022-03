‘De bedrijven waar we nu voor werken, zijn dezelfde als waar we vroeger tegenop keken’

De 3D-printers van Guillaume van Schijndel

De kans is aanwezig dat jij weleens met 3D-printers hebt gewerkt. Maar die van Avansstudent Guillaume van Schijndel, die zijn wel heel bijzonder. De eerstejaarsstudent Werktuigbouwkunde ontwerpt én verkoopt high speed 3D-printers, die tot zo’n veertig keer sneller printen dan de gemiddelde.

Voor Guillaume aan zijn studie bij Avans begon, volgde hij een mbo-opleiding Autotechniek. Daar leerde hij sleutelen aan motoronderdelen en het gereedschap dat daarvoor gebruikt werd. Dat kwam goed uit, want de hobby-motormaker startte in die tijd zijn eigen onderneming genaamd Guillermo Engineering. Hij ontwerpt en bouwt motoronderdelen. ‘’Dat vond ik heel leuk, maar ik had er wel 3D-printers voor nodig’’, vertelt de eerstejaarsstudent.

Vez3D

Guillaume dook in de wereld van de 3D-printers. Al snel ontdekte hij het Youtube-kanaal Vez3D. Dat is een kanaal waarop een Canadese jongen filmpjes maakt over zijn eigen snelle 3D-printers en uitleg geeft hoe je die zelf ook kunt maken.



‘’Handig, want alle 3D-printers die op de markt waren, vond ik te langzaam. De gemiddelde huis-, tuin- en keukenprinter print met een snelheid van vijftig tot honderd millimeter per seconde. Ik zag dat ze sneller konden’’, aldus Guillaume. Hij ging zelf aan de slag met het bouwen van zulke machines; en met succes. ‘’ Ik gebruik mijn printer om materialen en gereedschap te printen voor eigen gebruik en mijn bedrijf Guillermo Engineering. Deze print nu tweehonderdvijftig tot vijfhonderd millimeter per seconde. Ik heb er ook een die maar liefst 1 meter per seconde kan printen. Dat is echt héél snel.’’

Guillaume van Schijndel

Community

Nadat Guillaume zelf aan de slag ging met het maken van printers en zijn eindresultaten deelde met de community, werd hij door de Canadese eigenaar van Vez3D gevraagd zich bij hen aan te sluiten. Sindsdien werken ze samen, met nog iemand uit Duitsland, aan het ontwerpen en produceren van printers en onderdelen.

Mechanisch geweld

Het ontwerpen van snelle 3D-printers geeft de Avansstudent een kick, hij vindt het fantastisch om ‘mechanisch geweld te gebruiken’. Maar in een rap tempo printen levert hem ook praktische voordelen voor hem op. ‘’Ik gebruik minder stroom en minder ruimte omdat de doorloop veel sneller is. Als ik één printer heb die heel snel is, heb ik daar meer aan dan vier langzame. Het bespaart me een hoop geld’’, legt Guillaume uit.





Harley-Davidson

De producten die Guillaume met zijn kompanen of voor zijn eigen bedrijf maakt, produceert hij onder andere in opdracht. Het gaat om kilometerteller- en luchtfilterbehuizingen voor Harley Davidson-motoren, verlichtingsbeugels en sierstukken. Maar ook het buitenland lonkt. ‘’Dat is echt heel gaaf. Met onze printers werken we voor grote Amerikaanse bedrijven. Zij nemen contact met ons op. Dat is kicken. De bedrijven waar we nu voor werken, zijn dezelfde als waar we vroeger tegenkop keken. Dat ze fan van ons zijn, is heel gaaf.’’

Een carbon fibre kuip van Guillaume

YouTube

Van alle printers die Guillaume maakt, plaatst hij een filmpje op YouTube. Die zijn populair en trekken soms vele honderdduizenden views. ‘’Dat doen we puur ter promotie en om te laten zien dat we een autoriteit zijn die printers maken die anderen niet kunnen maken’’, vertelt Guillaume.

‘En ondertussen studeert de printenmaker bij Avans. ’Ik ben een workaholic en ga meer dan regelmatig door tot de late uurtjes. Ik heb het geluk dat ik goede cijfers haal als ik tijdens de les maar goed oplet. Dan hoef ik thuis niet zoveel meer te doen. En als ik echt moet studeren, kan dat gewoon. Ik kan mijn eigen tijd inplannen.’’



In de toekomst ziet Guillaume zichzelf fulltime aan Vez3D werken. De vraag naar snelle 3D-printers neemt immers toe, ziet hij. ‘’Als ik zie wat we nu aan inkomsten hebben, moet dat over een jaar of twee te doen zijn als het blijft gaan zoals het nu gaat’’, vertelt de Avansstudent. Wel zal hij zijn eigen bedrijf, waarin hij motoronderdelen ontwerpt en bouwt, waarschijnlijk op een laag pitje zetten. ‘’Mijn eigen bedrijf is ook leuk, maar in printers is meer geld te verdienen. Dan doe ik liever dat!’’