Hoger onderwijs steunt Oekraïeners én Russen

Universiteit van Amsterdam

Universiteiten en hogescholen schieten hun aangeslagen Oekraïense en Russische studenten en medewerkers te hulp. Overal worden inzamelingsacties gehouden en steunbetuigingen georganiseerd.

Een crisisteam van de TU Eindhoven heeft contact gelegd met alle dertig Oekraïense en honderd Russische studenten en medewerkers op de Eindhovense campus, schrijft Cursor. Ze worden geholpen bij geestelijke problemen, maar ook als hun verblijfsvergunning afloopt of als ze vanwege de oorlog geen geld kunnen opnemen.

Ze kunnen dan een beroep doen op een noodfonds dat de universiteit heeft opgericht en ontvangen het geld voorlopig als gift en niet als lening. Daarnaast wordt er een Oekraïnefonds opgezet met donaties van oud-studenten uit het universiteitsfonds.

De Universiteit van Amsterdam richt een vergelijkbaar noodfonds op voor alle getroffen studenten en het Amsterdamse Universiteitsfonds organiseert een crowdfundingsactie.

SaxNow meldde dinsdag dat een crisisteam van Saxion Hogeschool contact probeerde te krijgen met zes studenten in Oekraïne. Eén van hen bleek ondergedoken en een ander kon vluchten naar Moldavië. Een nog onbekend aantal studenten is in Rusland, dat door de vliegverboden ook goeddeels is afgesloten van de buitenwereld.

Geen Russische oorlog

Oekraïense, maar ook Russische studenten en medewerkers zijn zwaar aangeslagen door de oorlog. De Russische Nelly Litvak, hoogleraar toegepaste wiskunde aan de Universiteit Twente, noemt het in U-Today verschrikkelijk wat er in Oekraïne gebeurt. “Alle Russen om mij heen zijn tegen deze oorlog, die alleen maar verliezers kent. Het is de oorlog van Poetin, geen Russische oorlog.”

Ook de Wageningse student Andrei Tertienko zegt dat zijn vrienden thuis in Rusland met afschuw reageren op de oorlog in Oekraïne, ondanks alle propaganda waarmee de Russische bevolking dagelijks wordt bestookt. “De Russische regering is niet de bevolking”, zegt hij tegen Resource.

Steunacties

Her en der in het land zijn inzamelingsacties op touw gezet, bijvoorbeeld door Oekraïense studenten in Tilburg. Ze zijn van plan om de verzamelde kleding, medicijnen, babyspullen en voedingsmiddelen volgende week met een vrachtwagen naar een partneruniversiteit van Tilburg in Lviv te rijden.

Bij de Universiteit Twente, de Universiteit van Amsterdam, Saxion Hogeschool, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Erasmus Universiteit Rotterdam lopen vergelijkbaar initiatieven.

Een benefietdiner met Oekraïense gerechten in Rotterdam leverde tweeduizend euro op en troost voor de aanwezige Oekraïeners. Een van de studenten zei tegen Erasmus Magazine dat hij slecht is in koken en bijna nooit meer Oekraïens eet. “Mijn oma maakt altijd borsjt wanneer ik weer thuis was, dus dit geeft fijne herinneringen in deze moeilijke tijd.”