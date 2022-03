Kunststudenten organiseren benefiet kunstmarkt voor slachtoffers oorlog Oekraïne

De organisatoren van de kunstmarkt. V.l.n.r.: Charlie Jansen, Meike Driessen, Diever Zandvliet, Emre Vander Heijden en Eef Pannekeet.

Ze wilden wat doen, en ze gaan wat doen. Vijf studenten van St. Joost School of Art & Design organiseren vanavond een benefiet kunstmarkt voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Tachtig deelnemende Bredase studenten en docenten verkopen op de Avanslocatie aan de Beukenlaan verschillende kunstwerken en de gehele opbrengst gaat naar het goede doel.

“Toen we de verschrikkelijke beelden zagen van de oorlog in Oekraïne, voelden we ons machteloos. We wilden wat doen, maar hadden eerst niet het gevoel dat we iets konden doen vanaf hier”, vertellen Emre Vander Heijden en Charlie Jansen, derdejaarsstudenten Photography, Film & The Digital op woensdagmiddag op de Bredase kunstacademie. “Tot we dachten: we kunnen wél wat doen. We kunnen ons werk verkopen, wat we later ook gaan doen. Toen ontstond het idee om een kunstmarkt te organiseren.”

Gratis drukken in werkplaats

Voor de kunstmarkt doneren tachtig studenten, docenten en medewerkers van alle opleidingen van St. Joost verschillende werken, die ze al dan niet speciaal voor het evenement maakten. Die worden vervolgens verkocht. Er worden onder andere foto’s uit de donkere kamer verkocht, veel prints en illustraties, studentenfilms worden gescreend tegen een donatie, er zijn ‘ervaringen’ en bezoekers kunnen om advies vragen bij een ‘adviesmachine’. “Daarin vertellen we bijvoorbeeld dat je vaker je tanden moet poetsen, of eens wat vaker je moeder moet bellen”, vertelt Charlie met een knipoog. Studenten mochten voor de gelegenheid gratis hun prints drukken in de grafische werkplaats.



Mengelmoes

Bezoekers kunnen vandaag vanaf 16:00 uur in verschillende ruimtes van de school werk kopen van de deelnemers, onder wie ook een aantal oud-studenten. Deelnemers wordt gevraagd een kleedje mee te nemen om hun tafel met werk gezellig aan te kleden, maar het moet zeker geen feestavond worden benadrukken Charlie en Emre. “Het wordt een mengelmoes. Door corona hebben we elkaar lang niet gezien en niets kunnen organiseren. Ook onze ouders zijn vaak nog nooit hier geweest. Dat is dus leuk. Maar het onderwerp van de avond is serieus en de aandacht gaat dan ook helemaal uit naar het doneren.”

‘Het onderwerp van de avond is serieus en de aandacht gaat dan ook helemaal uit naar het doneren’

Twee goede doelen

Doneren kan door het kopen van een kunstwerk of een vrijwillige donatie te doen. Dat kan door QR-codes te scannen. Een daarvan is voor het Rode Kruis, het andere goede doel is een bevriende student die nauw contact heeft met mensen in Oekraïne en daar zelf naartoe gaat om benodigde spullen te brengen. “Dat heeft meer impact en komt sneller goed terecht”, vertellen de twee. “We hopen in ieder geval dat we zoveel mogelijk geld ophalen en dat er zoveel mogelijk werken worden verkocht voor het goede doel. Dat zou mooi zijn.”

Maatschappelijk betrokken

Dat een groep kunststudenten een dergelijk evenement organiseert, vinden de twee klasgenoten niet zo vreemd. Volgens hen zit het in het DNA van kunstenaars om zich bezig te houden met de actualiteit. “En om daar dan ook op in te spelen. In ons werk zijn we altijd maatschappelijk betrokken, zo zijn we. Als er iets groots gebeurt, willen we daar iets mee doen. Dat dat nu kan, is heel mooi.”



Het organiseren van de kunstmarkt kost overigens veel tijd, meer dan ze eigenlijk hebben. Dat vinden de studenten een zorg voor later. “We doen dit liever nu, dan dat we helemaal niets zouden doen voor iets wat we zo belangrijk vinden”, vertelt Charlie. “We zijn al dagen heel druk met mailen naar deelnemers en het communiceren naar buiten. We misten daardoor al wat colleges die misschien best belangrijk zijn. Maar over een paar jaar is deze markt, waar we ook een hoop van leren, iets wat we ons nog steeds herinneren.”



De benefiet kunstmarkt vindt vandaag van 16:00 tot 21:00 uur plaats bij St. Joost School of Art & Design in Breda, Beukenlaan 1. Iedereen is welkom.